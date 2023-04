L'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore avrà molti colpi di scena e le vicende dei protagonisti giungeranno a delle svolte inaspettate. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 maggio annunciano che Ezio sarà in primo piano e, dopo aver scoperto che Veronica gli ha mentito, non avrà nessuna intenzione di continuare a fingere con lei. I riflettori saranno puntati anche su Clara, che dopo il chiarimento tra Alfredo e Irene soffrirà per il ragazzo di cui è segretamente innamorata. Gemma, invece, continuerà a mentire a Marco, che farà una scoperta inaspettata su Roberto, Matilde sarà quasi pronta per l'inaugurazione della nuova Galleria, ma un imprevisto la costringerà a chiedere aiuto a Vittorio.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: Ezio capirà di amare ancora Gloria

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà in onda mercoledì 3 maggio su Rai 1 avrà i riflettori puntati su casa Colombo. Ezio si accorgerà che Veronica era al corrente della storia clandestina tra lui e Gloria. Questo porterà il signor Colombo a pensare che la partenza della moglie non sia stata una scelta volontaria e quindi tutto sarebbe potuto andare diversamente tra loro se Gloria non fosse stata costretta a lasciare Milano. L'amore di Ezio per Gloria sarà ancora molto forte e l'uomo non avrà nessuna intenzione di continuare a fingere con: Ezio vorrà affrontare Veronica direttamente.

Trame puntata di mercoledì 3 maggio: Irene si chiarirà con Alfredo

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 3 maggio annunciano belle novità per Irene e Alfredo, che dopo giorni di lontananza e incomprensioni riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto di incontro.

La signorina Cipriani si renderà conto di quello che desidera per il futuro, ma questo non farà felice Clara. La nipote di Don Saverio soffrirà in silenzio per il ricongiungimento dei due amici, visto che prova dei sentimenti molto forti per Perico. Arriverà un po' di felicità anche per questo personaggio?

Gemma continuerà a mentire a Marco

Al Paradiso delle signore per Vittorio saranno giorni concitati, perché bisognerà far fronte alla nuova concorrenza con l'apertura della Galleria Milano Moda, ormai prossima all'inaugurazione. Matilde si darà da fare con gli ultimi preparativi prima di partire con la nuova avventura, ma un imprevisto rischierà di rovinare i piani.

La signora Frigerio penserà che l'unico che potrebbe risolvere il suo problema potrebbe essere Vittorio e si rivolgerà a lui in cerca di aiuto. Nel frattempo, Marco continuerà a indagare su Roberto e farà una scoperta inaspettata su di lui. Gemma, invece, continuerà a tenere nascosta al suo ex fidanzato chi è il vero padre di suo figlio.