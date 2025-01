Yesim rivelerà a Guzide la verità su Oylum, che la distruggerà: "Ti ha detto che è stata espulsa da Medicina?". Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Yesim verrà a sapere che Oylum ha mentito a sua madre origliando una conversazione in ufficio da Tarik. La donna custodirà questa verità per usarla alla prima occasione e ferirà profondamente Guzide. La reazione della giudice sarà furiosa e schiaffeggerà Oylum prima di crollare di fronte a Tarik e alla sua famiglia. "Ditemi che non è vero", implorerà in lacrime, non riuscendo ad accettare la dura realtà.

Yesim scoprirà il segreto di Oylum e Tarik

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim scoprirà un segreto molto importante sulla famiglia di Guzide e lo userà appena ne avrà occasione. La donna andrà in ufficio da Tarik dopo un litigio e verrà mandata via dai suoi assistenti, che le diranno che l'avvocato non è al lavoro. Yesim se ne andrà, ma appena sentirà gli assistenti uscire si metterà a origliare una loro conversazione. I due parleranno della famiglia di Tarik e si lasceranno scappare un segreto: "Oylum è stata espulsa dall'università. Ha mentito, non è andata ad Amsterdam". La donna spiegherà che Oylum ha confessato tutto a suo padre, dicendogli che se Guzide venisse a saperlo le si fermerebbe il cuore.

Yesim ascolterà tutto di nascosto e sorriderà, perché si renderà conto di avere un'arma potente dalla sua parte. La donna lascerà passare dei giorni, anche perché avrà altri problemi da risolvere. Lei e Burcu perderanno la casa e dovranno trasferirsi fuori città. Inoltre, Yesim non saprà dove si trovi la piccola Oyku, perché Tarik andrà via con la bambina senza farle sapere nulla.

La rivelazione di Yesim lascerà Guzide senza parole

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Oylum andrà nell'appartamento in cui Tarik si è trasferito con la bambina per prendere il portatile a Ozan. Quando la ragazza entrerà in casa e vi troverà la bambina da sola e spaventata, non se la sentirà di lasciarla lì e la porterà al parco con sé.

Ozan e Oylum decideranno di portare Oyku a casa di Guzide per tenere un po' Tarik sulle spine, visto che ha lasciato sua figlia da sola. Quando Yesim scoprirà che sua figlia non è più con Tarik, si allarmerà e sarà pronta a chiamare la polizia, ma Burcu le dirà che certamente la bambina è con Guzide. Yesim si recherà con la polizia a casa della giudice e farà perquisire la villa, ma della bambina non ci sarà traccia. In compenso, Guzide approfitterà del momento per attaccare la sua rivale e rinfacciarle tutti i suoi inganni e le sue bugie. A quel punto, Yesim perderà la pazienza: "In realtà, la bugiarda è tua figlia", dirà con rabbia, "Ti ha detto che è stata espulsa da Medicina?". Guzide sarà sconvolta quando Oylum, in lacrime, ammetterà le sue colpe.

La giudice schiaffeggerà la figlia davanti a tutti e Oylum scoppierà a piangere. Alla scena assisterà anche Tarik, che sarà costretto ad ammetterà che sapeva tutto. Per Guzide sarà l'ennesima delusione, perché si sentirà ancora una volta ingannata dalle persone che ama di più. Sarà un momento molto doloroso per la giudice, che lascerà trasparire tutta la sua fragilità. "Ditemi che non è vero", continuerà a dire in lacrime.

Guzide prova orgoglio per i suoi due figli

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide ha subito una grave delusione da suo marito Tarik, che ha costruito una doppia vita e l'ha ingannata per cinque anni. Tuttavia, la giudice è fiera dei suoi figli e più volte ha detto loro di aver vinto perché entrambi sono dalla sua parte.

Guzide ha scoperto che Ozan si è licenziato senza dirle niente, ma ha reagito mostrandogli comprensione e aiutandolo a trovare un nuovo lavoro. La giudice non immagina che Oylum le sta mentendo da anni sui suoi studi ed è felice che presto sua figlia riprenderà regolarmente a frequentare la facoltà di Medicina. L'unico a sapere tutto, al momento, è Tarik, che è andato a casa di Selin e ha riconosciuto la stanza di sua figlia. Oylum ha confessato a suo padre che è stata espulsa e lui le ha assicurato che avrebbe custodito il suo segreto.