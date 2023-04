Come finirà questa stagione de Il Paradiso delle Signore, che si sta avviando verso la conclusione? Ci sono ancora molti nodi che devono venire al pettine e tante trame incompiute. Marco ammetterà di amare Gemma confessandolo a Matilde, ma riuscirà a fermare le nozze con Roberto, che ormai sono state già fissate? C'è poi il mistero sulla Contessa Adelaide, che è partita senza dire il perché. Umberto, dopo aver scoperto che si trova a Ginevra, si metterà sulle sue tracce per raggiungerla e scoprire quale sia il suo segreto. A tal proposito Roberto Farnesi, l'attore che interpreta Umberto Guarnieri, ha lanciato degli spoiler interessanti in merito al gran finale della soap.

Finale Il Paradiso delle signore, Marco e Gemma tornano insieme?

Roberto sta notando che tra Marco e Gemma la complicità si tocca con mano. La loro alchimia è ancora molto forte e nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore il giovane Sant'Erasmo confesserà a Matilde i sentimenti che nutre nei confronti della sua ex fidanzata. Chissà che scopra di chi è il figlio che porta in grembo Gemma e, una volta saputo che è suo, la sposi. Se ciò dovesse accadere, per Roberto si infrangerebbe un sogno che, tuttavia, è illusorio.

Roberto e Gemma potrebbero invece sposarsi comunque, mantenendo fede alle loro promesse. Marco, a quel punto, non avrebbe più motivi per restare a Milano.

Quale è il segreto di Adelaide ne Il Paradiso delle signore?

La contessa sta nascondendo un segreto che lascerà di stucco i telespettatori, come ha ricordato Farnesi in una sua recente storia su Instagram. Tante sono le ipotesi che vengono in mente, tra le quali la possibilità che Margherita sia viva e che Adelaide abbia scoperto questa inaspettata verità durante la sua assenza.

La contessa potrebbe essere invece malata ed essere andata all'estero per curarsi.

Fatto sta che Umberto verrà a conoscenza molto presto del segreto di Adelaide. Sappiamo che anche Marcello partirà per Ginevra: e se fosse lui a venire a capo della faccenda? Ma c'è di più.

Un ritorno inaspettato nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Roberto Farnesi ha stuzzicato la curiosità dei fan con la sua storia: ''L'apertura del grande magazzino e la scomparsa di Adelaide... e forse un ritorno''. A chi si riferisce l'attore? Non si esclude che Riccardo e Nicoletta, insieme alla piccola Margherita, possano far rientro a Milano intrecciando nuove trame.

Altra ipotesi, non da escludere, è che ci sia il ritorno di Marta, che riaprirebbe la storia infinita con Vittorio. Insomma tutto è da vedere nei nuovi episodi che andranno in onda su Rai 1 e che non mancheranno di riservare grandi sorprese.