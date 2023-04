L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 promette grandi colpi di scena e clamorose novità. Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di quelli che ormai sono i volti di punta della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, tra cui la contessa Adelaide.

Sì, perché sebbene in questo finale della settima stagione si è assistito alla sua uscita di scena dal cast, i fan possono stare tranquilli, dato che la contessa continuerà ad essere uno dei volti di spicco dell'ottava stagione, in onda da settembre in poi in televisione.

Il giallo sulla contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 8

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla contessa Di Sant'Erasmo.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce, con tanto di sparizione avvolta nel giallo, la donna rimetterà piede a Milano e sarà pronta a dire tutta la verità riguardo a quello che è accaduto.

Un addio volontario quello della contessa che terrà banco fino alle ultime puntate di questa attuale stagione e sarà anche il tema dell'apertura dell'ottava stagione.

Insomma, il mistero su Adelaide sarà una delle trame centrali della soap opera del pomeriggio di Rai 1, che tutti i giorni continua ad appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori.

Adelaide torna, Marcello scosso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che, questo ritorno della contessa non sarà affatto semplice da gestire e affrontare.

Per prima cosa, infatti, Marcello non gradirà il modo in cui la sua amata lo ha trattato, facendo perdere le tracce senza dargli alcun tipo di spiegazione, quasi come se fosse un estraneo.

Un duro colpo per il giovane Barbieri che, in questo periodo, stava credendo davvero nella sua storia d'amore con la contessa, al punto da riuscire a non cadere in tentazione con la sua ex Ludovica.

Di conseguenza, una volta ritornata in città, la contessa si ritroverà a dover gestire le intemperie di Marcello, che ormai ha perso la fiducia nella donna.

Adelaide vuole riconquistare Marcello: anticipazioni Il Paradiso 8

Tuttavia, Adelaide non avrà alcuna intenzione di perdersi d'animo: le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che la contessa si metterà subito all'opera per riconquistare Marcello e in tal modo evitare che la loro relazione possa naufragare definitivamente.

Riuscirà la contessa a convincere Marcello a darle una seconda chance oppure sarà troppo tardi? Lo scopriremo nel corso della prossima attesissima stagione della soap opera di Rai 1.