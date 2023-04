Come finisce tra Maria e Vito ne Il Paradiso delle Signore 7? Questa coppia, nata nel corso della settima stagione, ha fatto sognare i telespettatori, che speravano in un nuovo amore per la giovane Puglisi dopo la grande delusione di Rocco, che l'aveva lasciata senza dirle nulla prima delle nozze, preferendo la sua carriera ciclistica e scegliendo un'altra ragazza. Non è stato facile per Maria andare avanti e fidarsi ancora degli uomini, fino a quando non è arrivato Vito, che tuttavia le ha dato anche dei problemi, per fortuna risolti. Nelle ultime puntate della soap opera, come si evince dalle anticipazioni ufficiali, la dolce Puglisi prenderà una decisione in merito alla permanenza a Milano: lascerà la città?

Finale Il Paradiso delle signore 7: Vito e Maria lasciano la soap?

Maria ha cambiato vita in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, e non solo per il look decisamente più moderno e sofisticato. La sua carriera è decollata e sarà la stilista dell'atelier, andando a sostituire Flora, ormai passata alla concorrenza della Galleria Moda Milano gestita da Umberto e Tancredi, pronti ad affossare Vittorio.

La storia con Vito va a gonfie vele, nonostante abbia scoperto le bugie sul suo passato e il fatto che Lamantia sia arrivato a Milano con l'intenzione di sposarla, avendo combinato il matrimonio con il padre. L'amore ha vinto e Maria ha deciso di stare con Vito, avendo capito quanto realmente la ami.

Tuttavia,c'è un grosso problema: gli affari in Australia alla fabbrica di Vito vanno male ed è necessario che lui torni di persona per risolverli. La proposta di Alfredo di vendere l'azienda non è certo la soluzione. Lamantia, ovviamente, vorrebbe che Maria lo seguisse, ma sarà davvero disposta a lasciare amiche e carriera per lui?

Il Paradiso delle signore 7, come finisce: Maria prende una decisione sul suo futuro

Secondo le anticipazioni sul finale di questa stagione de Il Paradiso delle signore, Maria avrà modo di riflettere a lungo sulla decisione di partire o meno per l'Australia in compagnia di Vito. Negli ultimi episodi, come confermano gli spoiler ufficiali, la giovane Puglisi farà una scelta determinante sul suo futuro.

I fan sperano che la giovane Puglisi non lasci la soap. Se decidesse di lasciare Milano per seguire Vito sarà per sempre o i due torneranno? L'attesa è tanta per il finale della soap, nel quale si verrà a sapere anche quale sia il segreto di Adelaide che verrà portato alla luce da Marcello, dopo averla raggiunta a Ginevra. Nel frattempo si moltiplicano i commenti sui social da parte di tutti coloro che sperano che Maria non lasci Il Paradiso delle signore.