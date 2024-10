Curro e Feliciano vengono feriti gravemente nelle puntate La Promessa in onda dal 7 al 12 ottobre 2024 su Rete 4 e tutti sono in fermento, anche se per motivi ben diversi. Cruz prega che Curro muoia mentre Jana e Abel si prodigano per salvare i ragazzi. Feliciano proverà a camminare ma sarà una delle tante condizioni avverse che determineranno la sua prematura dipartita. Sarà una settimana molto difficile come ben si intuisce, alleggerita solo dal ritorno di Maria al palazzo per l'intercessione di Pelayo.

Feliciano ha poche ore di vita

Il piano di Cruz e Lorenzo sembra aver dato i suoi frutti, ma con un imprevisto non da poco.

Nella battuta di caccia è rimasto ferito anche Feliciano. Tuttavia, alla villa, pare che si tenga di più alla vita di Curro, con grande rabbia di Petra. A farla infuriare, la decisione di Alonso che chiederà a Manuel di chiamare subito il dottor Sandoval per operare Curro. Il marchese però, davanti alla disperazione della povera Arcos, accetterà che il medico si prenda cura di Feliciano.

Lorenzo meschino come non mai pensa bene di convincere Abel a operare Curro al palazzo, sperando che non sopravviva. E così, mentre Cruz pregherà tutti i Santi che ha in Paradiso (ci chiediamo quali) la stanza di Curro verrà trasformata in una sala operatoria improvvisata. Manuel andrà a prendere l'etere, mentre il povero Feliciano subirà un intervento senza anestesia.

Lo sfortunato Feliciano - che poteva con il senno di poi sopravvivere - proverà a fare qualche passo ma nessuno si curerà di lui. Lo sforzo gli sarà fatale, perché poi le sue condizioni peggioreranno drasticamente.

Maria torna alla villa ma trova una situazione drammatica

Pelayo farà tornare il sorriso a Catalina: Cruz, dopo la sua intercessione, ha accettato di far tornare Maria alla tenuta.

La poverina, quando metterà piede nella villa, si troverà nel ben mezzo di una situazione drammatica. Curro e Feliciano stanno lottando tra la vita e la morte, vegliati da Teresa, Abel e Jana. Anche Petra e Martina saranno disperate. Per motivi ben diversi, anche Cruz piangerà: il suo piano non è riuscito.

Teresa, vedendo che Feliciano peggiora di ora in ora correrà in paese alla ricerca del dottor Guillen, ma le sue speranze saranno vane.

Il commento social che spicca: cena spostata e la famiglia non apprezza

La Promessa si è spostata su Rete 4 e il pubblico Mediaset ha reagito in modi piuttosto diversi. Quello che accomuna i fan della soap è la determinazione nel seguire le trame. Il commento che spicca è quello di una simpatica signora che ha addirittura spostato la cena: ''Ma come si può cucinare mentre si guarda la Tv che ho dietro la schiena? Inoltre ho dovuto spostare la cena alle 20:30 che non è piaciuto''.