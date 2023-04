Le anticipazioni della soap opera milanese Il Paradiso delle signore riservano diverse novità per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio di martedì 25 aprile su Rai 1, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) deciderà di organizzare un'iniziativa di beneficenza per la giornata dell'anniversario della liberazione d'Italia presso il suo grande magazzino.

Nel frattempo Clara affronterà la gara ciclistica, mentre Flora prenderà un'importante decisione per il futuro della sua relazione con Umberto (Roberto Farnesi). La giovane Ravasi, infatti, non accetterà più che l'uomo abbia le idee confuse e gli chiederà di scegliere definitivamente, tra lei e Adelaide.

Il Paradiso delle signore, puntata del 25 aprile: Vittorio organizza un evento di beneficenza

Vittorio organizzerà un bell'evento di beneficenza presso Il Paradiso delle Signore, in onore della festa della Liberazione del 25 aprile.

Clara, invece, prenderà parte alla tanto agognata corsa ciclistica, ma non tutto andrà come sperato. La giovane, infatti, rimarrà coinvolta in un piccolo incidente di gara.

Tra Elvira e Salvatore, invece, la situazione prenderà una brutta piega: la giovane Venere deciderà di ora fingere di vedere il giovane Amato (Emanuel Caserio) soltanto come un semplice amico.

Intanto Roberto Landi (Filippo Scarafia) si renderà conto che la sua fidanzata Gemma prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex Marco: i due saranno sempre più vicini e la loro sintonia non passerà inosservata neppure al promesso sposo della giovane Zanatta.

Flora dà un ultimatum a Umberto

Flora (Lucrezia Massari) sarà alquanto stanca dell'ambiguo comportamento di Umberto e deciderà di dargli un ultimatum: la giovane Ravasi metterà l'uomo alle strette e gli chiederà di scegliere tra lei e Adelaide una volta per tutte. Flora sarà assai determinata e non accetterà alcuna esitazione da parte di Umberto.

Vittorio, intanto, farà una scoperta molto importante. L'imprenditore sorprenderà Tancredi (Flavio Parenti) insieme all'ex maggiordomo della famiglia Frigerio e vedrà i due discutere. Sarà così che anche Conti comincerà a pensare che Tancredi sia effettivamente coinvolto nell'incendio avvenuto nel mobilificio della famiglia Frigerio. Con la sua rivelazione Vittorio darà un grande aiuto a Matilde, ancora intenta a scoprire tutta la verità sulla vicenda.