Quale sarà il futuro di Resta con me 2, la serie tv con protagonista Francesco Arca? Ci sarà una seconda stagione in prima visione assoluta oppure no?

È questa la domanda che si pongono i numerosissimi fan e spettatori della serie che, in queste settimane di programmazione su Rai 1, ha registrato dei buoni ascolti dal punto di vista auditel, riuscendo sempre ad avere la meglio contro la concorrenza Mediaset.

La fiction Resta con me con Francesco Arca vince la gara ascolti del prime time

Nel dettaglio, Resta con me è stata la serie "rivelazione" di questa stagione televisiva primaverile di Rai 1, in grado di appassionare una media di quasi quattro milioni di spettatori in prime time.

Un buon successo per la fiction che, nel corso di queste settimane di programmazione, ha sempre avuto la meglio nella gara ascolti contro i programmi competitor in onda su Canale 5.

La serie con Francesco Arca, infatti, ha battuto sia Lo Show dei record condotto da Gerry Scotti programmato di domenica sera, sia il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, quando è stata trasmessa di lunedì sera.

Confermate le nuove puntate di Resta con me 2: la serie non chiude i battenti

Ma quale sarà il futuro di Resta con me 2? Ci sarà una seconda stagione oppure no? È questa la domanda che ad oggi si pongono i numerosissimi fan e spettatori, dato che questo lunedì 3 aprile sarà trasmessa la puntata conclusiva della prima serie su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e questo finale promette grandi colpi di scena per tutti gli appassionati che, nel corso di queste settimane, hanno avuto modo di seguire la serie televisiva in prima visione assoluta.

E, per il futuro, ci sono già delle buone notizie per tutti gli appassionati di Resta con me, dato che la fiction non chiuderà i battenti e non sarà cancellata dalla programmazione della rete ammiraglia Rai.

Le anticipazioni su Resta con me 2: Francesco Arca confermato nel cast

A confermare le nuove puntate di Resta con me 2 è stato Carlo Degli Esposti, il produttore della Serie TV, che ha scelto di rompere il silenzio su quello che sarà il futuro della serie.

"Il seguito? Lo stanno già scrivendo", ha rivelato il produttore della fiction confermando così che ci sarà spazio per una seconda stagione nella programmazione della rete ammiraglia Rai della prossima stagione televisiva.

Confermata la presenza di Francesco Arca, che tornerà a vestire i panni di Alessandro, dopo l'ottima performance di queste settimane.

"Per Arca ho rivissuto le stesse emozioni che avevo provato oltre 20 anni fa quando scegliemmo Zingaretti per Montalbano. Ho grande fiducia nel suo talento", ha dichiarato Carlo Degli Esposti.