Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Sepp Schauer (Alfons), Sven Waasner (Erik), Joachim Latsch (Andrè), Johannes Huth (Gerry) e Stefan Hartmann (Max). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 aprile 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo della nonna di Paul, sul legame fra quest'ultima e Josie, sui tentativi fatti da Paul per svelare parte del suo passato, sul mistero della morte di Manuela, sul trasloco forzato di Werner, sulla ritrovata serenità sentimentale di Vanessa e Max, sulla truffa di Yvonne e sullo sconcerto di Cornelia per il comportamento di Robert.

Paul scopre la verità sul suo passato

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che l'anziana nonna di Paul arriverà al Furstenhof per incontrare il nipote e si imbatterà casualmente in Josie con cui condivide la passione per la cucina. Le due donne, infatti, legheranno subito chiacchierando su ciò che amano di più. Poco dopo, Paul incontrerà la nonna e verrà sopraffatto da diversi flashback riguardanti la sua infanzia. Non sapendo a cosa sono dovuti, il giovane ne parlerà con Josie che gli consiglierà di sottoporsi all'ipnosi per scoprirlo. La nonna di Paul lo verrà a sapere e pregherà la sua nuova amica di fermare il nipote per evitare che possa ricordare. A quel punto, Josie tenterà di dissuadere Paul che deciderà comunque di farsi ipnotizzare da Rosalie, non riuscendo a ricordare nulla.

Più tardi, il giovane vedrà casualmente una foto di Manuela Von Thalheim a casa di Henning e ricorderà gli eventi drammatici accaduti anni prima quando investi la bambina. Sconvolto, Paul lascerà la casa dell'amico e correrà da Josie a raccontargli tutta la verità.

Andrè cerca di aiutare Werner

Robert informerà Werner di volerlo sfrattare.

Non avendo più azioni del Furstenhof, l'uomo sarà costretto ad abbandonare l'appartamento in cui viveva per essere ospitato in casa di Michael, Rosalie e Andrè. Cornelia lo verrà a sapere e ne rimarrà sconvolta. Vanessa sarà molto felice della proposta di Max di avere un bambino. Cornelia cercherà di farle capire che avere un figlio per salvare una relazione non è una scelta opportuna.

Sonnbichler deciderà di ignorare i consigli dell'amica. Yvonne tenterà in tutti i modi di trovare del denaro, arrivando anche a truffare i Sonnbichler. Questi ultimi, però, scopriranno il suo inganno. Pur essendo felice di avere in casa il fratello, Andrè chiederà invano ad Robert di cambiare idea.