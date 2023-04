Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Alberto Rossi (Michele), Marzio Honorato (Renato), Claudia Ruffo (Angela ) e Vladimir Randazzo (Nunzio). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 10 al 14 aprile 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle preoccupazioni di Nunzio, sulla nuova società del Vulcano, sulla liason fra Alberto e Diana, sui dubbi di Viola, sul riavvicinamento momentaneo di Damiano e Rosa, sull'ultimatum di Marina a Roberto e sulla possibile gravidanza di Angela.

Michele aiuta di nascosto Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Nunzio sarà molto preoccupato all'idea di non riuscire a far fronte all'impegno economico preso con Silvia. Quest'ultima non sospetterà minimamente che, fra i suoi benefattori per la nascita della nuova azienda con Nunzio e Diego, ci sia Michele. Rossella ne sarà al corrente e ringrazierà il padre per ciò che sta facendo. Nel frattempo, i nuovi soci del caffè Vulcano festeggeranno pianificando un modo per rilanciare l'immagine del locale. Alberto assisterà ai festeggiamenti e tenterà in tutti i modi per di provocare Silvia per metterle i bastoni fra le ruote. A Pasquetta, Palladini sarà costretto a gestire molte sorprese.

Nonostante ciò, Alberto tenterà di recuperare il suo rapporto con Diana che non sarà dello stesso avviso. Nonostante tutto, gli atteggiamenti di Alberto e Diana desteranno molti sospetti. Ornella noterà che Viola non sembra del tutto convinta di ritornare a vivere con Eugenio. Deluso dalla scelta della giovane, Damiano si riavvicinerà a Rosa per poi allontanarsi nuovamente.

Roberto aiuta nuovamente Lara

Guido e Filippo assisteranno all'ennesimo battibecco fra Mariella e Serena, scoprendo finalmente il motivo delle loro liti. Più tardi, i due uomini cercheranno in tutti i modi di far riappacificare le loro mogli. Arrabbiato per le parole di Diana, Alberto scaricherà tutto il suo nervosismo su Clara.

Roberto sarà costretto nuovamente a correre da Lara per un'improvvisa emergenza. Nel frattempo, Marina riceverà la gradita visita di un amico francese. Più tardi, l'imprenditrice pretenderà che Ferri faccia una difficile scelta. Dopo aver trascorso una serata con Damiano, Rosa sarà costretta ad affrontare una spiacevole realtà. Franco ed Angela scopriranno che la loro famiglia potrebbe allargarsi molto presto. Angela soffrirà per il comportamento poco sensibile del marito troppo preso dai problemi sul lavoro.