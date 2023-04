Manca poco più di un mese all'inizio delle registrazioni di Temptation Island: il reality tornerà in onda durante l'estate dopo un anno di stop e dovrebbe farlo senza personaggi famosi. Il settimanale Chi, infatti, ha anticipato che Maria De Filippi non dovrebbe inserire nessuna coppia Vip nel cast della nuova edizione del suo format: esclusi dalla lista dei possibili partecipanti, dunque, gli ex del Grande Fratello Vip come Oriana e Daniele, Antonella ed Edoardo.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Dopo essere mancato dai palinsesti Mediaset per un anno, Temptation Island si prepara a tornare con un'edizione Nip: questo almeno è quello che sostiene il numero del settimanale Chi in uscita il 12 aprile.

In queste settimane sarebbero in corso sia i casting delle coppie che quelli dei ragazzi/e single che dovranno metterle in discussione: il via alle riprese sarebbe previsto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno (in concomitanza con la conclusione delle registrazioni di Uomini e Donne).

I fan che già sognavano di vedere i loro beniamini alle prese con le tentazioni d'amore, però, pare debbano rassegnarsi all'idea che, almeno per quest'anno, ciò non avverrà.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, fa sapere: "Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation ma resta fedele al format consueto".

Il ritorno di Temptation Island dopo lo stop

"In questa nuova edizione, niente coppie celebri", aggiunge il giornale di Gossip sul cast che sarà presentato ai telespettatori tra qualche mese.

I bene informati raccontano anche che il pubblico di Canale 5 già sognava di assistere alla partecipazione al reality di personaggi noti che si sono fidanzati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, soprattutto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

"Questo resterà un sogno, almeno per quest'anno", fanno sapere gli addetti ai lavori che escludono anche la presenza nei villaggi di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, altri due amatissimi protagonisti del format condotto da Alfonso Signorini.

Niente Donnalisi e niente Oriele, dunque, nell'edizione di Temptation Island che dovrebbe debuttare sul piccolo schermo nel mese di luglio: a mettersi alla prova saranno solo coppie formate da gente comune (non sarebbe previsto neppure un mix di Nip e Vip come è accaduto in passato).

I protagonisti del Grande Fratello fuori anche da Temptation Island

Maria De Filippi non è l'unica ad aver detto "no" alla presenza di alcuni vipponi nei suoi programmi: di recente, ad esempio, Silvia Toffanin ha "snobbato" i finalisti del Grande Fratello Vip 7. A Verissimo, infatti, non c'è stata traccia né della vincitrice Nikita Pelizon né degli altri concorrenti che hanno partecipato all'ultima puntata del 3 aprile.

Stando a quello che si vocifera in rete, la scelta di escludere gli inquilini della casa da tutti i format Mediaset sarebbe di Pier Silvio Berlusconi, lo stesso che ha imposto un cambio di rotta al reality-show dopo aver assistito ad atteggiamenti sopra le righe per mesi.

L'influencer che ha trionfato al televoto battendo Oriana Marzoli, è stata interpellata su questo argomento dichiarando come sia sbagliato secondo lei fare di tutta l'erba un fascio: la giovane, infatti, si è tirata fuori dal "trash" che ha contraddistinto la trasmissione e l'ha attribuito a molti suoi compagni d'avventura.

Le parole di Nikita, però, non cambieranno le cose e sia lei che gli altri vipponi resteranno fuori dai programmi di Canale 5 ancora per un po': i fan di Tavassi, Micol, Antonella, Edoardo, Oriana, Daniele, Alberto e Giaele non sanno se e quando li rivedranno in tv.