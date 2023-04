Non è passata neppure una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip 7, ma i suoi protagonisti per ora sono pressoché spariti da Canale 5.

Infatti nessun concorrente del reality-show sarà ospite di Verissimo nel weekend di Pasqua: Silvia Toffanin, infatti, condurrà due nuove puntate l'8 e il 9 aprile ma in nessuna di essere intervisterà i personaggi appena usciti dal reality.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere: la vittoria di Nikita non è bastata a spazzare via le polemiche sul cambio di rotta che il programma ha avuto ad un paio di mesi dalla finale, quando la rete ha deciso di inasprire le regole e punire i concorrenti più "ribelli".

Da settimane, infatti, sul web si parla di un forte risentimento da parte di Pier Silvio Berlusconi per quello che è accaduto all'interno della casa per tanto tempo, da atteggiamenti esagerati a un eccessivo uso delle parolacce che hanno spinto il dirigente Mediaset a prendere provvedimenti.

Da un certo punto della stagione in poi, infatti, gli autori non hanno più accettato terminati comportamenti dei vip (ci sono stati cambiamenti anche nei look proposti in prima serata), tant'è che Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono stati squalificati da un giorno all'altro dopo diversi richiami del confessionale.

La scelta sui personaggi del GFVip

Anche prima di chiudere la finale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto presente al pubblico che la prossima edizione sarà "tutta nuova".

A riprova del fatto che i vertici Mediaset non hanno gradito quello che il programma di Canale 5 ha proposto per circa sette mesi, c'è la scelta di escludere (non si sa se in modo definitivo oppure temporaneamente) tutti i finalisti da un format di punta della rete.

Come riportano i siti d'informazione in queste ore, Silvia Toffanin non intervisterà nessuno dei vipponi che sono usciti dalla casa lunedì scorso: tra gli ospiti delle prossime due puntate di Verissimo, infatti, non figurano né la vincitrice Nikita Pelizon né gli altri sei concorrenti che hanno partecipato alla finalissima di quest'anno.

Sabato 8 e domenica 9 aprile, dunque, a Verissimo saranno intervistati: Anna Valle e Giuseppe Zeno, Elena Di Cioccio, Samu (il ballerino eliminato della terza puntata del serale di Amici), Michele Cucuzza, Luigi Strangis, Eleonora Pedron, Michelle Hunziker, Arisa e Raimondo Todaro, Pupo ed Eleonora Abbagnato.

Dei finalisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, dunque, non c'è traccia nel lungo elenco di ospiti che Silvia Toffanin accoglierà in studio nel weekend di Pasqua.

In realtà, nel salotto di Verissimo non si vedono ex inquilini del GF da un po' di tempo: neppure Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno partecipato al format Mediaset dopo la loro uscita dalla casa. Da un certo punto in poi, infatti, Toffanin ha smesso di ospitare i concorrenti.