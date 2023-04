Tante le novità che aspettano i telespettatori di Terra Amara nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera turca svelano che Zuleyha dovrà fare i conti con tanto dolore, e non solo per la scoperta del tradimento di Demir. In città arriverà infatti la notizia della morte di Mujgan, in seguito a un incidente aereo nel quale non ci sono stati sopravvissuti. Disperata, Altun cercherà la fuga, ma il marito le metterà alle calcagna un investigatore privato e sarà pronto a tutto, dimostrando la sua reale natura.

Terra amara le trame dei nuovi episodi

Ignara di quanto accaduto alla povera Mujgan, che voleva solo voltare pagina dopo le tante delusioni sentimentali, Zuleyha arriva a Londra con i suoi figli dopo essere fuggita dalla città e soprattutto da suo marito, che non è affatto cambiato come aveva sperato. Intanto, alla villa, Demir affronta Gülten per sapere dove sia finita Zuleyha.

Con grande coraggio, Gulten non rivela a Demir il luogo in cui è andata Zuleyha insieme ai suoi figli, ricordandogli quanto male le ha fatto. A quel punto, la domestica viene cacciata di casa.

Poco dopo, Demir fa le valigie ed è deciso a cercare la moglie, in qualunque posto si trovi. Sadi, che in precedenza ha concordato con Zuleyha un piano per non far sì che venga trovata, suggerisce a Demir di cercare la moglie a Londra.

Le nuove anticipazioni della soap Terra amara in onda su Canale 5

Zuleyha si trova a Cipro, dove ha deciso di restare con i suoi figli provando a dimenticare per sempre Demir e tutto il dolore che le ha causato. Non sa che il marito le ha messo alle calcagna un investigatore privato e che è deciso a riportarla alla villa.

Nel frattempo, a Çukurova, Gaffur cerca di nuovo il perdono di Saniye, ammettendo i suoi errori.

La piccola Üzum incoraggia i suoi genitori ad avvicinarsi e le sue preghiere saranno ascoltate. Saniye, infatti, deciderà di dare una seconda possibilità al marito.

In città, intanto, è arrivato il corpo della povera Mujgan e tutta Cukurova la piange incredula di quanto successo alla povera dottoressa.

Terra amara cosa succede nei prossimi episodi, l'ultimo saluto a Mujgan

Nelle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 Demir ascolterà il consiglio di Sadi e ingaggerà un investigatore privato per cercare Zuleyha a Londra.

Il corpo di Mujgan arriva in città e vengono organizzare le sue esequie. Lacrime e malinconia righeranno i volti degli abitanti di Cukurova e dei famigliari della povera dottoressa.

Dopo i funerali, la tomba con Mujgan verrà messa accanto a quella di Yilmaz, che non riuscì ad amarla come lei avrebbe voluto.