Tante le nuove trame di Terra Amara che aspettano i telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Zuleyha scoprirà un segreto del passato di Demir e che sarà dunque intenzionata a chiedere il divorzio. Come se non bastasse, verrà anche a sapere che il marito l'ha tradita con Umit. A quel punto, Zuleyha farà una scelta avventata scappando a Cipro, ma dovrà tornare dopo che Sevda le dirà che il loro patto segreto è in bilico: che cosa stanno nascondendo? Intanto, Mujgan è pronta per voltare pagina partendo per Istanbul, ma il destino rovinerà per sempre i suoi piani.

Terra amara, le anticipazioni delle nuove puntate

Nei prossimi episodi della soap, Zuleyha svela a Gülten i suoi piani per scappare con i suoi figli a Cipro, dopo aver scoperto il tradimento del marito con Demir. Ma non solo: stando infatti alle anticipazioni di Terra amara Zuleyha verrà a sapere il segreto del passato di Demir che la lascerà senza fiato. In gioventù, ingannò una ragazza con la promessa di sposarla, per poi lasciarla. La giovane, disperata, si gettò dal quarto piano di un palazzo, rimanendo paralizzata.

Peccato che anche lei stessa nasconda un segreto: Zuleyha ha ucciso un rapinatore e Sevda l'ha aiutata a nascondere il corpo stringendo un patto con lei. La giovane si incontrerà con Sadi, che le fornisce tutta la documentazione necessaria per lasciare la Turchia.

Peccato che Sevda si metta in contatto con lei, informandola del fatto che qualcuno le ha viste mentre seppellivano il rapinatore.

Terra amara prossime puntate, le anticipazioni

Mujgan prende una decisione e accetta l'incarico di primario a Istanbul. Volterà pagina una volta per tutte, visto che l'amore non le sembra essere concesso.

La prima persona alla quale comunicherà la sua scelta sarà Fekeli, ben disposto a sperare che Mujgan possa essere finalmente felice con Kerem Ali.

Prima di partire, ci sarà ancora un ultimo scontro tra Mujgan e Zuleyha, che griderà alla rivale in amore tutto il suo odio e dicendole che non potrà mai perdonarla per tutto il male che le ha fatto.

Cosa succede nei nuovi episodi di Terra amara: la morte di Mujgan

Ed ecco che arriva il momento della fuga di Zuleyha che, grazie a Sadi è riuscita a ottenere i passaporti e anche i biglietti per recarsi a Cipro. Gülten e Çetin l'hanno invece aiutata a nascondere i bagagli, in modo che Demir non la possa fermare in anticipo.

Come svelano le anticipazioni di Terra amara anche Mujgan si metterà in viaggio per iniziare la sua nuova vita a Istanbul, ma una tragedia è pronta a rovinare tutto. L'aereo precipiterà in mare e la notizia arriverà in città. Non ci sono sopravvissuti e Mujgan è morta.