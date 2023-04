L’ultimo giorno di aprile sarà tutt’altro che noioso per gli abitanti di Cukurova. Ma prima di rivelare le anticipazioni del 30 aprile di Terra Amara si segnala che la soap opera turca non andrà in onda lunedì 1° maggio. In tale giornata, infatti, Canale 5 trasmetterà un film della saga tedesca Rosamunde Pilcher ‘Il fantasma di Cassley’.

Domenica 30 aprile, invece, la soap opera risulta in programmazione alle ore 15.00, subito dopo Beautiful. Stando alle anticipazioni, sarà una puntata letteralmente ardente in quanto ci sarà un incendio che rischierà di portare via la vita al figlio di Zuleyha.

Tra Mujgan e Yilmaz non andrà meglio, in quanto i due finiranno per avere una discussione.

Anticipazioni Terra amara puntata 30/4: Mujgan impedisce a Yilmaz di vedere il figlio

Non può che chiudersi con il botto questo mese di aprile di Terra amara. Yilmaz sarà molto preoccupato a causa delle precarie condizioni di salute del figlio. Come se non bastasse, Mujgan non vorrà farglielo vedere il figlio e né tantomeno lascerà che lo prenda in braccio. La dottoressa cercherà ogni pretesto per litigare con Yilmaz e lo scontro arriverà. Mujgan si sfogherà con zia Behice.

Nel frattempo l’abitazione degli Yaman sarà in fermento per via della celebrazione del Mawlid, ossia il Natale dell’Islam che celebra la nascita del profeta Maometto.

Alla festa sarà presente persino Sermin, nonostante non sia stata invitata. Nel corso delle celebrazioni accadrà qualcosa di a dir poco scioccante.

Incendio al fienile Yaman, in pericolo Adnan

Le anticipazioni di Terra amara segnalano che a creare scompiglio al Mawlid sarà un incendio che divamperà nel fienile. Caso vuole che dentro al fienile si trovi il piccolo Adnan.

Sermin deciderà di affrontare le fiamme per trarre in salvo il bambino. Quando Zuleyha verrà a sapere che suo figlio si trovi all’interno del fienile, non se ne starà a guardare e sarà sul punto di mettere in pericolo la sua stessa vita pur di salvarlo. Sarà Demir a impedire a sua moglie. Grazie a Sermin, che uscirà con Adnan in braccio, il peggio sarà scampato e lei verrà vista come un’eroina.

Qualche dubbio, però, inizierà a prendere piede in quanto potrebbe essere stata lei ad appiccare l’’incendio.

Terra Amara: Sermin si lamenta del dono di Hunkar

Sempre nella puntata di domenica 30 aprile si vedrà Zuleyha puntare il dito contro suo marito a causa di un discorso fatto tra l’uomo e sua madre Hunkar. Demir si difenderà da queste accuse, dicendo alla moglie di aver frainteso l'intero discorso.

Sermin riceverà un dono da parte di Hunkar, davanti alle donne dell’associazione. Con questo regalo la dark lady di Terra Amara avrà intenzione di comprare il silenzio di Sermin, ma in seguito la donna si lamenterà con Fusun per quel poco che ha ricevuto in cambio del suo eroico gesto che ha impedito ad Adnan di perire tra le fiamme dell’incendio al fienile.