Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, per Zuleyha e Yilmaz il momento di poter vivere felici lontani da tutti sembrerà avvicinarsi sempre di più, ma un nuovo evento potrebbe mettere in crisi tutta l'organizzazione della fuga progettata dai due amanti. Come rivelano le anticipazioni della soap provenientidalla Turchia, dopo aver scoperto che Adnan è suo figlio e che Mujgan ha provato ad uccidere Zuleyha, Yilmaz deciderà di lasciare la moglie per costruirsi un futuro con l'unica donna mai amata. Complice la fidata amica Gulten, la coppia comincerà a vedersi di nascosto ma uno dei loro incontri sarà visto da Hunkar.

Il piano di Zuleyha e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla scelta di Zuleyha e Yilmaz di fuggire verso la Germania. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via quando Zuleyha, sopravvissuta all'aggressione di Mujgan, troverà finalmente il coraggio di confessare a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Dopo la rabbia per aver saputo tanto tardi la verità sulla paternità del piccolo, Yilmaz deciderà di organizzare la fuga con Altun per la Germania.

L'unica ad essere messa al corrente del piano sarà Gulten, la quale aiuterà più di una volta Zuleyha e Yilmaz ad incontrarsi lontani da occhi indiscreti. Durante i loro incontri, Altun e Akkaya cercheranno di organizzare ogni aspetto della fuga che includerà anche la presenza dei figli.

Entrambi saranno d'accordo sul fatto di mantenere un basso profilo in modo tale da non destare alcun tipo di sospetto, ma un evento potrebbe presto mandare a monte ogni scelta dei due amanti. Zuleyha, in primis, dovrà confessare alla suocera che Mujgan ha davvero provato ad ucciderla. A questo punto Hunkar comincerà a chiedersi il motivo per cui Altun ha evitato il carcere alla dottoressa.

Ma questo non sarà il solo problema che insorgerà.

La scoperta di Hunkar

Al rientro dal suo incontro con Ali Rahmet Fekeli con il quale decideranno di ridare un'altra possibilità al loro amore, Hunkar vedrà in lontananza Zuleyha mentre parlerà con Yilmaz. Non ci vorrà molto alla matrona degli Yaman a capire che la nuora ha ripreso a vedersi con il suo unico vero amore.

Inoltre, Hunkar dedurrà a ragione venduta che ormai Akkaya è a conoscenza del fatto che Adnan è in realtà suo figlio.

Hunkar deciderà di spifferare tutto al figlio? A questo punto della soap, però, la matrona sarà però in rotta con il figlio, colpevole di avere un legame con Sevda, l'ex amante del marito defunto. Per scoprire cosa farà Hunkar non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.