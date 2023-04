Giovedì 13 aprile 2023, Terra amara torna su Canale 5 con un nuovo episodio, ricco di colpi di scena. Hunkar, giunta in ospedale per stare accanto ad Azize, riceverà la proposta di matrimonio da Fekeli [VIDEO]. La donna accetterà, nonostante l'opposizione di Demir, che andrà letteralmente su tutte le furie.

Tensione alle stelle tra Demir, Hunkar e Fekeli: anticipazioni Terra amara

Nella puntata in onda il 13 aprile, non mancheranno i colpi di scena. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Hunkar farà visita alla madre Azize in ospedale. Nonostante il divieto di avvicinamento impostole da Demir, Hunkar vorrà stare accanto alla nonnina che vedendo Hunkar, si rifiuterà di rivolgere la parola.

Sarà ancora furioso per il fatto che la madre abbia una relazione con Fekeli. Relazione di cui tutta Cukurova starà parlando. Proprio in ospedale giungerà anche Fekeli, il quale vorrà dare supporto a Hunkar. La tensione salirà ulteriormente.

Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo, Demir furioso: spoiler Terra amara

Ad alleggerire un po' il clima saranno le buone notizie del medico circa le condizioni di Azize. La nonnina non sarà in pericolo di vita. In Terra Amara però, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Nel corso di questo nuovo episodio, Fekeli farà una mossa che scatenerà un vero e proprio caos. Proprio in ospedale, l'uomo, davanti a tutti, chiederà a Hunkar di sposarlo. Ali Rahmet infatti, sarà stanco di dover nascondere il loro amore che dura da 40 anni ed è per questo che farà la proposta alla signora Yaman.

Demir ovviamente, andrà su tutte le furie, arrivando persino a puntare una pistola contro Fekeli.

Hunkar accetta di sposare Fekeli nella nuova puntata di Terra amara

Nel corso della puntata del 13 aprile, Fekeli non si farà intimidire da Demir e riuscirà ad ottenere il sì da Hunkar. A Cukurova dunque, a breve, ci sarà un matrimonio.

Anche Yilmaz non prenderà affatto bene la notizia. Nel frattempo, Sabahattin informerà Mujgan della sua intenzione di lasciare Adana. La dottoressa lo implorerà di restare, anche perché ormai il divorzio da Sermin sarà stato ratificato. Demir intanto, non riuscirà ancora a calmarsi dopo quanto accaduto sotto i suoi occhi in ospedale.

L'uomo sarà determinato a cancellare per sempre Hunkar dalla sua vita e, per questo, brucerà tutte le sue cose rimaste alla Villa. Nelle trame successive di Terra amara, i telespettatori vedranno anche la reazione veemente di Yilmaz, il quale prenderà le distanze dal padrino.