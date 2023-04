E' stato da poco ufficializzato il cast dell'Isola dei Famosi che non vedrà per quest'anno la partecipazione di Gianmarco Onestini, Elga e Serena Enardu. Stando ai rumor circolati in rete, i tre concorrenti sarebbero stati esclusi all'ultimo momento per timore di una deriva trash all'interno del programma ma in un'intervista a Fanpage.it, ripresa anche da Novella 2000, i diretti interessati hanno smentito contatti per l'approdo in Honduras.

I rumor

In merito alla mancata partecipazione dei tre vip, in molti hanno ipotizzato un intervento di Piersilvio Berlusconi - sulla falsa riga di quanto fatto con il Grande Fratello Vip 7 - dovuto al timore di una deriva trash del Reality Show.

L'editore insomma avrebbe optato per una linea sobria e in linea con il decoro dovuto ad un prime time televisivo, ma i diretti interessati hanno smentito queste voci evidenziando come le ipotesi di una loro possibile partecipazione fossero del tutto infondate.

La versione di Onestini e Enardu

Contattata da Fanpage.it, Serena Enardu ha fatto chiarezza sulle voci di una sua presunta esclusione all'ultimo momento dall'Isola dei Famosi.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che si è davanti ad una fake news: "Non c'è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione con mia sorella Elga sono diventate virali ma senza alcun fondamento".

A seguire, anche Gianmarco Onestini (fratello minore di Luca) ha smentito la sua esclusione dal cast dell'Isola dei Famosi: "Non mi vedrete in Honduras.

Avevo letto il mio nome in giro, ma non c'era nulla di ufficiale".

Il cast dell'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi aprirà i battenti il prossimo 17 aprile 2023 e andrà in onda ogni lunedì su Canale 5. Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, in Honduras ci saranno: Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paolo e il fidanzato Simone Antolini, i Jalisse formati da Alessandra Drusian e Fabio Ricci e l'ex suor Cristina Scuccia.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Ilary Blasi ha spiegato di essere soddisfatta del cast, poiché tutti i naufraghi hanno caratteri diversi e forti. Per quanto riguarda le dinamiche del reality show si "navigherà a vista". La conduttrice ha infine spiegato che i naufraghi verranno divisi in tre tribù: uomini, donne e coppie.