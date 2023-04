Le puntate di Terra Amara che verranno trasmesse su Canale 5 dal 23 al 29 aprile prevedono numerose novità per i telespettatori. Se da un lato Sabahattin troverà il coraggio di chiedere a Julide di sposarlo ricevendo una risposta positiva, dall'altro una doppia nascita porterà ancora più scompiglio nelle vite dei protagonisti. Infatti, Mujgan e Zuleyha partoriranno lo stesso giorno, ma la vita del bambino della dottoressa sarà in grave pericolo visto che sarà nato prematuro. Al contrario, Altun darà alla luce una bimba perfettamente sana e ciò scatenerà in Mujgan ancora più odio nei confronti della sua rivale.

La nascita di due bambini

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che verranno trasmesse da domenica 23 a sabato 29 aprile. Gli episodi si apriranno con un nuovo inganno ordito da Hatip, il quale informerà Yilmaz e Fekeli di un nuovo affare, chiedendo di poter entrare in società con loro, ma entrambi rifiuteranno. D'altra parte dello stesso affare si interesserà anche Demir, ma questi sarà all'oscuro del fatto che Sermin ne sarà venuta a conoscenza e avrà informato il suo amante. Frattanto, continuerà il corteggiamento senza risultati di Behice nei riguardi di Fekeli. Al contrario la proposta di matrimonio di Sabahattin a Julide troverà risposta positiva.

Dopo uno scontro con Mujgan, Zuleyha si renderà conto di aver frainteso un comportamento della sua rivale con Adnan e proverà a scusarsi, ma lei rifiuterà.

Altun cercherà un confronto con Yilmaz per capire cosa sta succedendo alla moglie ma intanto le cominceranno le doglie. Akkaya accompagnerà Zuleyha in ospedale e lì troverà anche Mujgan che dopo la lite con la nemica avrà una forte emorragia. Nonostante il suo parere contrario, la dottoressa sarà costretta a partorire e si ritroverà nella stessa stanza con Zuleyha.

Il dolore di Mujgan

Zuleyha darà alla luce una bimba sana per la gioia di Demir e Hunkar mentre il figlio di Yilmaz e Mujgan sarà in grave pericolo di vita: Sabahattin prometterà agli amici di fare tutto il possibile. Yaman si commuoverà di fronte al dolore di Yilmaz ma non riuscirà comunque a consolarlo. Per festeggiare l'arrivo del nuovo membro della famiglia Yaman, Demir farà distribuire una moneta d'oro a tutti i lavoratori, ma Saniye si dispererà pensando al fatto che per via della sua sterilità non potrà mai essere madre.

Mentre Naciye seguirà Hatip scoprendo che la inganna frequentando festini, Sermin inviterà in casa sua Sabahattin con la speranza di riconquistarlo ma scoprirà che il suo ex marito sta per sposare Julide. Nel frattempo quest'ultima riceverà la visita in ufficio di Demir che vorrà denunciare Sermin per tutte le sue malefatte. Il fidanzato la inviterà ad accogliere tale denuncia.

Mentre in ospedale il dolore per il figlio in gravi condizioni spingerà Mujgan ad allontanare tutti, a villa Yaman verrà portata la piccola Leyla e si organizzerà una festa per darle il benvenuto, ma la festa verrà interrotta da un incendio che divamperà nelle stalle.