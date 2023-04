Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché in streaming su RaiPlay. Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) hanno scoperto che a provocare l'incendio nel mobilificio è stato Tancredi (Flavio Parenti). Presa di coscienza che potrebbe spingere Matilde, oltre ad allontanare il coniuge della sua vita, a denunciare Tancredi per incendio doloso. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, tale possibile evoluzione delle trame finali de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe essere totalmente stravolta se la bella Frigerio dovesse scoprire di aspettare un bambino proprio dal marito.

Se così fosse, Matilde si ritroverebbe da una parte a godere dell'immensa gioia di diventare mamma, ma dall'altra parte dovrebbe necessariamente fare i conti con il fardello di crescere eventualmente il bimbo con un poco di buono come Tancredi.

Vittorio e Matilde scopriranno l'implicazione di Tancredi nell'incendio al mobilificio Frigerio

Gli spoiler dello sceneggiato di stampo italiano ideato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi su Rai 1 dal 24 al 28 aprile, evidenziano che Matilde chiederà con successo a Vittorio di aiutarla a scoprire se Tancredi sia o meno implicato nell'incendio al mobilificio della sua famiglia.

Frigerio, come aveva pensato bene di fare Marco (Moisè Curia) in precedenza, terrà un dialogo col maggiordomo della famiglia Di Sant'Erasmo, al termine del quale comprenderà che dietro le grandi fiamme in questione c'è proprio il marito.

Tancredi, al contempo, andrà subito a parlare col maggiordomo e tale discussione tra i due verrà origliata dal Direttore del Paradiso, il quale capirà anch'esso che il legale ha provocato l'incendio in fabbrica.

Matilde potrebbe scoprire di aspettare un bambino dal marito Tancredi

Con la scoperta da parte di Marco, Matilde e Vittorio della colpevolezza di Tancredi in merito all'incendio al mobilificio Frigerio, l'avvocato parrebbe non avere via di scampo e potrebbe doversi arrendere a una separazione dalla moglie o, ancor peggio, dovrebbe fare i conti con le leggi italiane.

A stravolgere sensibilmente le carte in tavola in tal senso, però, potrebbe esserci l'inaspettata scoperta da parte di Matilde di essere incinta di Tancredi. Se tale ipotesi di trama dovesse concretizzarsi, Frigerio probabilmente accoglierebbe la notizia con grande gioia per la possibilità di diventare genitore ma, al contempo, si renderebbe conto che il padre del bimbo che porta in grembo non è affatto una persona della quale fidarsi.

A quel punto, Matilde si vedrebbe presumibilmente costretta a scegliere se denunciare il marito con l'accusa di incendio doloso, evitando che il futuro nascituro cresca col padre biologico, oppure ingoiare con difficoltà un rospo così tanto amaro.