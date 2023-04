L'appuntamento con la soap opera Terra Amara è confermato per tutto il mese di maggio in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni di queste nuove puntate che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena, rivelano che Mujgan avrà modo di ritornare a casa dopo aver affrontato un parto decisamente difficile e complicato.

Tuttavia, la donna si ritroverà ad assistere ad una scena che la manderà su tutte le furie e scatenerà una nuova crisi con suo marito Yilmaz.

Zuleyha allatta il figlio di Yilmaz e Mujgan: anticipazioni Terra Amara maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda durante il mese di maggio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Mujgan e Yilmaz.

I due, dopo aver affrontato un periodo a dir poco buio, in cui hanno temuto che il loro piccolo Kerem Ali potesse non farcela a sopravvivere in seguito al parto, torneranno di nuovo a casa.

La dottoressa, però, si mostrerà particolarmente preoccupata per il suo bambino: non vuole che nessuno si avvicini e non farà sconti neppure a suo marito, quasi come se volesse tenerlo a distanza da Kerem.

La reazione di Yilmaz, però, non sarà delle migliori: l'uomo si ritroverà ai ferri corti con la donna e la convincerà del fatto che la sua reazione è a dir poco esagerata.

Mujgan furiosa con Yilmaz: anticipazioni Terra Amara maggio 2023

Alla fine, quindi, Mujgan si convincerà a lasciare il bambino da solo col padre, ignara dell'imprevisto che ci sarebbe stato.

Le anticipazioni di Terra Amara del mese di maggio rivelano che il bambino inizierà a piangere disperato, al punto che Yilmaz chiederà aiuto a Zuleyha.

La donna, da poco diventata mamma della piccola Leyla, correrà in soccorso di Yilmaz e finirà per allattare lei il piccolo Kerem Ali.

Una scena che verrà vista da Mujgan, la quale andrà su tutte le furie e si scaglierà per l'ennesima volta contro suo marito.

Intanto Hunkar, temendo che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio, chiederà a Demir di intestare tutti i loro averi alla piccola Leyla, credendo in questo modo di comprare il silenzio della donna.

Confermata la programmazione di Terra Amara per il mese di maggio 2023

I nuovi appuntamenti con la soap opera, quindi, si preannunciano densi di colpi di scena per tutto il mese di maggio.

La programmazione, come sempre, prevede la messa in onda dal lunedì alla domenica, con puntate extra-large nel fine settimana, in onda dalle 15 alle 16:30.

E, proprio questa programmazione speciale del fine settimana, ha permesso alla soap di registrare ottimi ascolti in daytime, arrivando a toccare anche punte del 27% di share, stracciando la concorrenza Rai.