La fortunata soap opera turca Terra amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale) continua a non deludere i fan italiani. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset il 6 e il 7 maggio 2023, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) e Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) saranno preoccupate per motivi diversi.

La dark lady sarà intimorita al pensiero che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) possa scoprire la verità sulla paternità di suo nipote Adnan (Ömer Fethi Canpolat), la dottoressa invece dopo essersi resa protagonista dell’ennesima sfuriata di gelosia farà a sapere a Demir Yaman (Murat Ünalmış) di non approvare il legame tra suo marito e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Anticipazioni Terra amara, del 6/05: la dottoressa Hekimoglu su tutte le furie con Zuleyha

Nella puntata in onda sabato 6 maggio, mentre Mujgan si troverà in ospedale per firmare dei documenti, Yilmaz chiederà aiuto a Zuleyha non appena il figlio Kerem Alì piangerà per la fame: l'uomo non sa cosa fare, il bambino piange disperatamente ma rifiuta il biberon, Altun allora non ci pensa su due volte e decide di allattare il neonato proprio nell’istante in cui la dottoressa Hekimoglu rimetterà piede in casa.

La reazione di Mujgan sarà durissima, perderà infatti le staffe alla vista del suo bambino tra le braccia della sua rivale in amore.

Spoiler episodio del 7 maggio: Demir rifiuta la richiesta della madre Hunkar, Mujgan turbata

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 domenica 7 maggio, segnalano che Hunkar avrà un grosso timore: la dark lady cercherà infatti di convincere Demir a intestare tutto ciò che possiede a Leyla, il tutto dopo aver avuto il sospetto che prima o poi Zuleyha farà sapere a Yilmaz che è lui il padre biologico di Adnan.

Yaman non si farà però condizionare dalla madre e rifiuterà. Il ricco imprenditore inizierà tuttavia ad aprire gli occhi quando apprenderà che Akkaya ha acquistato tutte le proprietà di Istanbul che erano state messe in vendita da lui, dopo la conversazione con Mujgan.

Quest'ultima invece si presenterà all’ufficio di Demir per confidargli il suo turbamento sul rapporto tra Yilmaz e Zuleyha.

Riassunto puntata precedente: Mujgan torna a casa e trova Yilmaz e Kerem Alì con Altun

Nella puntata precedente di venerdì 5 maggio, Mujgan sarà chiamata a recarsi in ospedale per apporre la sua firma su alcuni documenti: la dottoressa, dopo un’iniziale titubanza, accetterà di lasciare il figlio Kerem Alì con Yilmaz.

Dalle anticipazioni si evince però che Mujgan troverà una spiacevole sorpresa all'interno della sua abitazione, poiché vedrà il marito Akkaya e il suo bambino in compagnia della sua nemica Zuleyha.