Quello andato in onda questo pomeriggio, mercoledì 26 aprile, è stato un daytime di Amici 22 davvero infuocato. Protagonista, il cantante e allievo di Arisa: Wax. Il ragazzo non ha affatto preso bene le critiche della giornalista del Corriere.it Grazia Sambruna ed è andato letteralmente su tutte le furie. Tanto che, è dovuta intervenire Maria De Filippi a placare gli animi e riportare la calma.

Scatto d'ira del cantante Matteo Lucido, in arte Wax

La rabbia di Wax è esplosa quando gli autori hanno mostrato agli allievi, come accade di consueto dopo la puntata del serale, le pagelle dei giornalisti.

Se l'allievo ha ricevuto graditi complimenti da Vincenzo Nasto di Fanpage.it, Grazia Sambruna non gli ha risparmiato critiche anche pesanti utilizzando termini come: "Stonatello", "Bulletto di periferia" e "Esorcismo finito male". E poi ancora ha dichiarato che Wax è tutte chiacchiere e zero sostanza. Parole che non sono andate giù al cantante. Adirato è uscito dalla casetta esclamando: "Non sapete nulla della mia vita". E poi ha aggiunto che non si devono permettere di scrivere certe cose e che sono maleducati a sminuirlo in questo modo.

Maria De Filippi e le parole di conforto per l'allievo di Arisa

Di fronte ad una simile reazione di Wax, Maria De Filippi è intervenuta prontamente non facendogli mancare parole di conforto.

La conduttrice gli ha detto di capirlo e di comprendere anche la sua reazione perché hanno toccato un argomento per lui importante. La padrona di casa di Amici ha aggiunto che non sanno niente della sua vita, di chi è lui e commentano solo quello che vedono in tv.

Maria De Filippi ha parlato di rovescio della medaglia e ha detto a Wax che canta una cosa per lui importante, ma c'è chi lo sente e lo avverte e chi non se ne accorge.

La conduttrice gli ha poi detto che l'unica cosa che può fare è parlare con la giornalista e dirle che non lo ha capito perché non sa cosa c'è dietro ogni riga. Maria De Filippi gli ha poi anche fatto capire che se avesse scritto delle barre sull'amore non avrebbe reagito così e non sarebbe stato così tanto male.

Wax ha apprezzato le parole della conduttrice dopo averle chiesto scusa, ci ha tenuto a ringraziarla per essere intervenuta a difenderlo e avergli fatto capire che se alla giornalista non è arrivato ciò che lui ha scritto, non toglie valore a quello che lui ha fatto.

In casetta è dunque tornata la calma e anche gli altri allievi hanno avuto modo di scoprire i giudizi dati loro dai giornalisti al termine della quinta puntata, lo scorso sabato 22 aprile e dalla quale avrebbero tagliato tre esibizioni.