Gli episodi della soap opera turca Terra Amara vanno in onda anche dal 30 aprile al 6 maggio (con esclusione del 1° maggio). Nelle trame sarà sempre più scontro aperto tra Yilmaz e Mujgan, la quale sarà molto contrariata quando vedrà allattare suo figlio da Zuleyha.

Terra Amara: Sermin salva Adnan dall'incendio

Nelle prossime puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5, Yilmaz e Mujgan saranno molto in apprensione per le sorti del loro neonato che sta rischiando la vita. La donna tra l'altro continuerà a non permettere al marito di tenerlo in braccio e nemmeno di vederlo.

Nella villa degli Yaman nel frattempo si celebrerà una festa in onore della nascita di Leyla, la figlia di Demir e Zuleyha, alla cerimonia parteciperà anche Sermin nonostante non abbia ricevuto alcun invito. La donna risulterà essere fondamentale nel salvare Adnan che rimarrà intrappolato nel fienile a causa di un incendio. Anche Zuleyha tenterà di salvare suo figlio, ma verrà fermata da Demir per la pericolosità della situazione, sarà quindi a Sermin uscire con il bambino dalle fiamme, ma in molti crederanno che sia stata proprio lei ad appiccare l'incendio.

Intanto si inasprirà sempre più lo scontro tra Yilmaz e Mujgan, la coppia troverà qualsiasi pretesto per fare polemica e litigare: la dottoressa troverà conforto solamente dialogando e confrontandosi con la zia Behice.

Anche tra Zuleyha e Demir le cose non andranno affatto bene, l'ex sarta accuserà suo marito di preferire Leyla ad Adnan, l'uomo a sua volta rinfaccerà alla donna di avere una preferenza per il bambino.

Intanto Cetin verrà assolto dalle accuse di aver ucciso deliberatamente Rustem in una sparatoria, e cercherà di passare più tempo possibile con la sua amata Gulten.

Mujgan si arrabbia con Yilmaz per Kerem Ali

Yilmaz prenderà sempre meno bene la decisione di Mujgan di non farlo rimanere da solo in casa con Kerem Ali e un giorno la convincerà a uscire. Ma la dottoressa avrà un contrattempo dopo aver bucato una gomma della macchina, quando rientrerà in casa vedrà Zuleyha occuparsi di suo figlio e andrà su tutte le furie.

Yilmaz si era rivolto alla donna perché il bambino stava piangendo e non voleva bere dal biberon, l'intervento di Zuleyha e la decisione di allattarlo personalmente aveva risolto il problema.

Hunkar risulterà essere molto preoccupata al solo pensiero che Yilmaz possa venire a conoscenza di essere il padre naturale di Adnan e proporrà a suo figlio di intestare tutti i suoi beni a Leyla. Demir però sarà fermo nella sua decisione e dichiarerà di essere totalmente contrario a questa ipotesi.

L'uomo poi comincerà ad avere dei dubbi quando scoprirà che le proprietà da lui messe in vendita sono state tutte acquistate da Yilmaz. Infine Mujgan confiderà a Demir tutte le sue preoccupazioni per il rapporto sempre più stretto tra Zuleyha e suo marito.