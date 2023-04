L'appuntamento con Terra Amara si fermerà per il 1° maggio, ma tornerà con un nuovi episodi il 2 e il 3 maggio. Le anticipazioni delle puntate di martedì e mercoledì annunciano che ci saranno grandi novità per i protagonisti, a partire da Cetin che sarà scagionato e riabbraccerà la sua Gulten. Gaffur, invece, confesserà alla moglie di avere un debito con Hatip e Hunkar si offrirà di rimediare al problema. A casa Yaman ci saranno nuove discussioni sul comportamento di Demir nei confronti dei figli, mentre Behice avrà intenzione di candidarsi alla presidenza dell'associazione e Hunkar ne sarà informata.

Anticipazioni Terra amara: Cetin sarà libero e Gulten potrà riabbracciare il suo amato

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 2 e mercoledì 3 maggio raccontano che per Cetin e Gulten ci sarà un momento di grande felicità perché, dopo aver scontato la sua pena in prigione per aver sparato a Rustem, il ragazzo verrà scagionato e i due innamorati potranno finalmente riabbracciarsi. Alla tenuta, invece, ci sarà un momento di confusione e Azize scambierà Apti per il fidanzato di Fadik. La domestica aveva messo gli occhi su Cetin, ma il braccio destro di Yilmaz sarà sempre più innamorato di Gulten. Per Fadik potrebbe arrivare finalmente un amore come lei desidera da tanto tempo?

Anticipazioni puntate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio: discussioni tra Demir e Zuleyha

Le puntate di Terra amara che andranno in onda martedì 2 e mercoledì 3 maggio vedranno al centro dei riflettori anche le discussioni a casa Yaman. Zuleyha continuerà a rimproverare a Demir di avere degli atteggiamenti diversi tra Leyla e Adnan, ma lui negherà.

Il figlio di Hunkar sosterrà di non fare nessuna distinzione tra i due bambini. Per Gaffur, invece, arriverà il momento di parlare con la moglie del grande problema che lo affligge da giorni: ha un grosso debito con Hatip. Saniye finalmente troverà una spiegazione al sonno che tormenta Gaffur a causa del tanto lavoro per ripagare il suo debito, ma per loro ci sarà una soluzione.

Behice si candiderà alla presidenza dell'associazione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che durante le puntate in onda martedì 2 e mercoledì 3 maggio Hunkar si farà carico del debito di Gaffur e gli darà 10.000 lire, ignara del fatto che i soldi che l'ex capomastro deve all'imprenditore sono 100.000 lire. Nel frattempo ci saranno novità anche in associazione, perché Berika annuncerà di voler lasciare la presidenza e Fusun cercherà di orientare la scelta delle altre socie su Behice. Più tardi Berika parlerà con Hunkar e la informerà del fatto che la zia di Mujgan sta valutando l'idea di candidarsi per la guida dell'associazione.