L'appuntamento con Terra Amara è confermato dal 26 al 30 aprile con le nuove puntate in prima visione assoluta. Sarà una settimana "anomala" per tutti gli appassionati della soap, dato che le nuove puntate non saranno trasmesse nelle giornate del 24 e 25 aprile.

Dai giorni successivi, comunque, colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha e quelle di Mujgan: le due donne si ritroveranno entrambe in ospedale, in procinto di partorire i rispettivi figli. Ma subito dopo questo momento di gioia, Zuleyha dovrà affrontare anche l'ennesimo imprevisto che rischia di trasformarsi in dramma.

Zuleyha e Mujgan pronte al parto: anticipazioni Terra Amara al 30 aprile 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana dal 26 al 30 aprile 2023, rivelano che Zuleyha e Mujgan si ritroveranno entrambe in ospedale. Le due donne, infatti, sono pronte a mettere al mondo i rispettivi figli, ma faranno i conti con delle conseguenze decisamente differenti.

Zuleyha riuscirà a partorire la sua bambina senza alcun tipo di complicazione: la piccola Leyla verrà al mondo sana e forte. I suoi genitori potranno così festeggiare l'arrivo della nuova arrivata e la notizia della nascita della creatura si diffonderà ben presto all'interno della tenuta Yaman, rendendo nonna Hunkar la donna più felice del mondo.

Il figlio di Mujgan e Yilmaz in pericolo: anticipazioni Terra Amara

La situazione differente per Mujgan: il parto della dottoressa sarà molto difficile e il suo bambino nascerà prematuramente. Le condizioni di salute della creatura saranno preoccupanti e i medici non si sbilanceranno più di tanto.

Un duro colpo per Mujgan che punterà il dito contro Yilmaz: tra i due ci sarà un acceso scontro, frutto dell'irascibilità della donna in questo momento così difficile della sua vita.

Adnan rischia di morire nel fuoco: anticipazioni Terra Amara 26-30 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra Amara dal 26 al 30 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per la festa che si terrà alla tenuta Yaman, per festeggiare la nascita della piccola Leyla.

Durante il ricevimento, però, si verificherà un imprevisto: il piccolo Adnan si ritroverà coinvolto in un incendio che metterà a repentaglio la sua incolumità.

Il bambino, infatti, rischierà seriamente di morire nel fuoco dell'incendio: la reazione di Zuleyha non si farà attendere e la donna proverà subito a salvarlo, anche se verrà fermata in tempo da Demir, data la pericolosità della situazione.