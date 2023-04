A distanza di neppure 24 ore dall'ultima volta, i protagonisti di U&D sono tornati in studio per registrare un'altra nuova puntata. Il blogger Pugnaloni sta usando i social network per raccontare cosa è accaduto nel pomeriggio sia tra i personaggi del Trono Over che tra i ragazzi del Classico nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv la prossima settimana. Nicole non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che Roberta ha abbracciato Carlo nei camerini.

Novità sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 29 aprile riguardavano soprattutto Tina e la furiosa lite che ha avuto con Elio: chi ha assistito alle riprese, infatti, ha raccontato che l'opinionista e il cavaliere si sono scontrati in modo ancora più forte e sono volate parole grosse e accuse reciproche.

Nella prima puntata che Maria De Filippi ha condotto nel weekend, dunque, è stato dato pochissimo spazio ai "veterani" del Trono Over che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di discussioni accese e di una rissa che è stata censurata su Canale 5.

Armando e Riccardo, infatti, sabato scorso sono rimasti a guardare e non sono neppure intervenuti nei racconti che hanno fatto i colleghi: Gemma ha chiuso col signor Giuseppe per incompatibilità, Carla con Claudio per divergenze di vedute sul rapporto di coppia.

Colpi di scena dai 'veterani' di U&D

A ritagliarsi uno spazio nelle ultime registrazioni, è stata anche Roberta quando ha criticato Nicole per il suo comportamento a U&D e in particolare in esterna con i suoi corteggiatori.

Un parere che ha condiviso anche Gianni Sperti, è che la tronista avrebbe perso la testa per Andrea e che starebbe usando Carlo solo per farlo ingelosire. La ragazza smentisce questa teoria e conferma di essere fortemente incerta su chi sarà la sua scelta fine stagione.

Le anticipazioni della puntata che Maria ha condotto nel pomeriggio di domenica 30 aprile, però, riguardano anche le dame e i cavalieri più in vista del momento.

Gemma è ancora alla ricerca dell'anima gemella e i fan sperano che siano fondate le voci del possibile ritorno nel parterre di Giorgio Manetti, l'uomo che Galgani ha amato per circa otto mesi nel 2015 e che ancora oggi nelle interviste viene definito dalla diretta interessata come una delle storie più importanti e passionali della sua vita.

Aggiornamenti sugli scontri a U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 30 aprile riguardano anche Armando e una nuova piacevole conoscenza che ha intrapreso con una dama del parterre che ha accettato di uscire solo con lui nonostante avesse tante richieste.

Gianni Sperti ha punzecchiato il cavaliere chiedendogli che lavoro fa e, quando il diretto interessato ha risposto "non lavoro", c'è stato uno sguardo complice con Maria De Filippi (il napoletano ha detto che la conduttrice saprebbe il motivo per il quale non può scendere nei particolari della sua professione).

Carla ha protestato con veemenza quando ha scoperto che Claudio (col quale aveva chiuso il giorno prima), ha baciato Gabriella: i presenti sostengono che la dama abbia fatto uno "show" per andare contro al suo ex conoscente.

Sul fronte giovani, Nicole si è messa a piangere perché delusa da entrambi i suoi corteggiatori: Carlo ha incrociato Roberta nei camerini e si è fatto consolare con un abbraccio, Andrea ha protestato quando ha scoperto che la tronista avrebbe preferito fare un'esterna col "rivale" anziché con lui (e si sono anche baciati).

Luca Daffré, infine, ha dato il suo primo bacio ad Alessandra, la ragazza che ha catturato la sua attenzione sin dall'inizio del percorso.