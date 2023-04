Sabato 29 aprile è stata registrata una nuova puntata di U&D: le anticipazioni che stanno trapelando in questi minuti dagli studi Elios, riguardano quello che andrà in onda su Canale 5 già a partire dall'inizio della prossima settimana. Il blogger Pugnaloni fa sapere che anche oggi non sono mancate le discussioni e gli accesi confronti tra i "veterani" del parterre: Armando, Aurora, Riccardo e gli altri hanno ripreso posto nel parterre a sette giorni dagli scontri che hanno coinvolto anche terze persone (come l'ex di U&D Veronica Ursida che ha attaccato Incarnato e Roberta in una recente intervista).

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo una settimana di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D: il 29 aprile, infatti, Maria De Filippi ha condotto il primo dei due appuntamenti previsti per questo weekend (domenica 30 il cast si ritroverà di nuovo in studio per partecipare a un'altra puntata).

Lorenzo Pugnaloni sta usando i social network per aggiornare fan e curiosi su quello che è accaduto in studio nel pomeriggio: i temi da trattare erano tanti, dalle novità nelle frequentazioni di dame e cavalieri agli ormai soliti faccia a faccia tra i "veterani" del Trono Over.

Uno dei protagonisti assoluti di quest'ultima parte di stagione, è sicuramente Armando: il napoletano è finito al centro dell'attenzione per i tanti attacchi che ha ricevuto dentro e fuori dagli Elios, in primis da Aurora che le sta provando tutte per dimostrare la sua poca sincerità.

Rumor su ritorni clamorosi a U&D

In settimana si è discusso a lungo del rapporto che Armando ha instaurato con Lucrezia dopo l'addio di quest'ultima alla trasmissione: per giorni il pubblico di U&D ha assistito alle insinuazioni che Aurora ha fatto sulla "coppia", ma anche alle prove che il cavaliere ha mostrato a Gianni e alla redazione per smentire di aver avuto un flirt con l'ex corteggiatrice.

Tropea non l'unica ad aver punzecchiato Incarnato su questo argomento: le ex dame Pamela Barretta e Veronica Ursida, infatti, hanno confermato la versione della romana sui social, dicendo di essere anche loro al corrente di una "relazione segreta" tra i due che oggi negano e in tv parlano solo di una bella amicizia.

Tra i pochi che hanno preso le parti di Armando, ci sono due sue care amiche: sulle pagine del magazine del dating-show, infatti, Ida Platano e Gemma Galgani si sono schierate con il napoletano e contro chiunque lo stia prendendo di mira nell'ultimo periodo.

Doppio appuntamento con U&D

A proposito della dama torinese, in settimana è tornata al centro del Gossip per il possibile ritorno in studio del suo storico ex fidanzato.

Alcune riviste, infatti, sostengono che Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare a U&D e a fare pace con Gemma: anche la 73enne ha rilasciato al magazine del programma interessanti dichiarazioni sul cavaliere che ha amato nel lontano 2015, in particolare ha ricordato la loro prima notte d'amore in un albergo di Roma.

La protagonista del Trono Over è tornata single dopo aver chiuso la conoscenza con il signor Giuseppe.

Tornando alla registrazione del 29 aprile, Pugnaloni racconta che è stato dato spazio alle liti: Tina ed Elio hanno discusso di nuovo e Pugnaloni sostiene che questo diverbio è stato anche più acceso di quello della volta precedente in sui lui ha "minacciato" querele.

Nicole continua a essere indecisa tra Carlo (che nei giorni scorsi è stato beccato mentre chiacchierava a lungo con una mora a Milano Marittima) e Andrea: esterna dopo esterna, infatti, le idee della tronista si confondono sempre di più nonostante manchi pochissimo tempo alla scelta. L'edizione 2022/2023 del dating-show terminerà tra fine maggio e inizio giugno, quindi a Santinelli e a Luca Daffrè restano una manciata di puntate per capire con quale corteggiatore/trice fa intendono fare coppia lontano dai riflettori.