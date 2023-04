A distanza di poco più di 24 ore dalla diffusione delle voci di crisi su Ida e Alessandro di U&D, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a fare chiarezza con un post Instagram. Il blogger ha categoricamente smentito i Gossip che vorrebbero la coppia distante a causa di un presunto tradimento di lui, anzi ha suggerito a Riccardo Guarnieri di pensare al suo percorso in trasmissione e non punzecchiare più l'ex fidanzata che è felicemente legata ad un altro uomo da mesi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Una Instagram Stories che Riccardo ha postato il 21 aprile, aveva dato il via ad una serie di chiacchiere sulla sua ex Ida e sulla storia d'amore che da vivendo da qualche mese con Alessandro.

Deianira ha riportato la segnalazione di una fan anonima sul perché Guarnieri avrebbe deciso di punzecchiare la coppia sui social network: si è vociferato che il cavaliere del Trono Over sarebbe venuto a conoscenza di un tradimento di Vicinanza a Platano, e per questo l'avrebbe voluto stuzzicare sul web.

Ancor prima che un esperto di cronaca rosa si esponesse su questa vicenda che da ore è sulla bocca di tutti, l'imprenditore salernitano pare aver replicato alle provocazioni del pugliese prima citando il verso "povero gabbiano, hai perduto la compagna" di un noto brano neomelodico e poi pubblicando un elenco di cose che dovrebbero fare i suoi "detrattori" (tra i quali "stai zitto" e "fatti i fatti tuoi").

Le novità sui piccioncini di U&D

La segnalazione che è trapelata su Riccardo e su quello che saprebbe di Ida e Alessandro post U&D, però, secondo Lorenzo Pugnaloni sarebbe infondata.

In una Stories che ha pubblicato sul profilo Instagram col quale riporta le anticipazioni di tutte le registrazioni del dating-show, il blogger ha precisato: "Non seguo Riccardo e non so cosa abbia pubblicato".

"Detto questo non c'è stato nessun tradimento, Ida e Alessandro stanno insieme felicemente", ha sottolineato il ragazzo che per lavoro è in contatto con molti personaggi della trasmissione di Maria De Filippi.

Platano e Vicinanza, dunque, starebbero vivendo serenamente il loro amore lontano dai riflettori, ma questo non esclude che fossero proprio loro i destinatari della frecciatina social di Guarnieri.

Anche se i diretti interessati non si sono ancora esposti a riguardo, molti fan del programma sono convinti che il cavaliere ce l'avesse con loro e che avrebbe cercato l'ennesimo escamotage per mettere in crisi il loro rapporto.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Nell'attesa di rendere pubbliche le anticipazioni della puntata di U&D che sarà registrata nel pomeriggio di sabato 22 aprile, il blogger Pugnaloni ha voluto commentare in modo deciso le ultime mosse social di Guarnieri.

"Non so se quello che ha scritto Riccardo era indirizzato a Ida e Alessandro ma, se così fosse, gli consiglierei di andare avanti e di non pensare più a persone che non pensano a lui", ha tuonato Lorenzo tramite Instagram.

Secondo l'esperto del dating-show, infatti, il pugliese dovrebbe concentrarsi sul reale obiettivo della trasmissione di Canale 5, ovvero quello di cercare l'anima gemella.

"Pensasse a fare qualcosa all'interno del programma, come trovarsi una ragazza da conoscere e frequentare. Meglio no?", si conclude così lo sfogo col quale Pugnaloni ha categoricamente smentito i recenti rumor che sono circolati sulla coppia Platano-Vicinanza.

In serata circoleranno gli spoiler dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv mercoledì 26 aprile, giorno in cui riprenderà la regolare programmazione di Uomini e donne dopo quasi una settimana di pausa per il ponte del 25.