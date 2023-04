Sospensione di due giorni per Uomini e donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 in grado di appassionare ogni giorno una platea di quasi tre milioni di spettatori.

In occasione del ponte della Liberazione, la trasmissione si fermerà per due giorni consecutivi: una scelta che sicuramente non piacerà ai tanti appassionati del programma, che già venerdì pomeriggio hanno dovuto fare a meno delle nuove vicende di Gemma e tutti gli altri volti del trono over/classico.

Sospensione di due giorni per Uomini e donne: Maria De Filippi si ferma

Il cambio programmazione per Uomini e donne riguarderà l'inizio della prossima settimana.

Lunedì 24 e martedì 25 aprile non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di U&D.

Il programma risulta sospeso dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, così come non ci sarà spazio neppure per l'appuntamento quotidiano con Terra Amara.

Di conseguenza Uomini e donne e la soap opera turca saranno sostituiti dalle repliche delle prime due puntate di Luce dei tuoi occhi 2, la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno in onda ogni mercoledì in prime time.

Le nuove puntate del talk show condotto da Maria De Filippi torneranno in onda nuovamente dal 26 aprile, quando riprenderà la consueta programmazione del pomeriggio di Canale 5.

Nicole e Roberta ai ferri corti nello studio di Uomini e donne

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime puntate di questa edizione del talk show pomeridiano di Canale 5, l'attenzione è incentrata in primis sullo scontro che ha visto protagoniste recentemente Roberta e Nicole.

Le due si sono ritrovate ai ferri corti e tra loro sono volate parole grosse: la tronista ha accusato la dama del trono over di essere una "donna facile", scatenando la sua ira funesta.

Roberta non ha perdonato Nicole per il suo attacco e in trasmissione non ha nascosto che a quel punto la tronista avrebbe dovuto assumersi le responsabilità per ciò che aveva detto nei suoi confronti.

Maria De Filippi si conferma leader del pomeriggio con Uomini e donne

Non si esclude che Roberta possa "punire" la tronista di Uomini e donne per le insinuazioni fatte in studio.

Anche quest'anno le vicende dei protagonisti del trono classico e over continuano a spadroneggiare nella fascia del pomeriggio Mediaset: con una media di quasi tre milioni di spettatori e punte del 30% di share, l'appuntamento con il talk show di Maria De Filippi è leader indiscusso della fascia pomeridiana.