Il daily drama partenopeo Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. La puntata di venerdì 7 aprile si è conclusa con un inaspettato colpo di scena che ha spiazzato gli spettatori. Nei minuti finali dell'episodio, Angela ha infatti svelato a Franco di avere un ritardo e di sospettare di essere incinta. Al momento non c'è nessuna certezza che la donna aspetti effettivamente un bambino, ma il punto è un altro. La sensazione infatti è che questa storyline voglia prendere una direzione diversa dalla classica narrazione gioiosa di una gravidanza.

A seguire verranno analizzati tre possibili scenari di questa vicenda.

Un posto al sole: Franco rischia di perdere il lavoro

Va detto che, al momento, non esistono anticipazioni che rivelino cosa accadrà in questa storyline, quindi si tratta solo di ipotesi basate su quanto mostrato finora. Il primo scenario possibile è quello che vedrebbe Angela effettivamente incinta. In tal caso più che sull'emozione della nascita la vicenda si concentrerebbe sulle difficoltà di sostenere l'evento, adesso che Franco (Peppe Zarbo) rischia di restare senza un lavoro.

La narrazione virerebbe sul dramma, i due più che gioire si scontrerebbero su problemi molto pratici legati alle spese che comporta una nascita. Se è vero infatti che Angela ha una famiglia molto presente e benestante, è altrettanto vero che Boschi è sempre risultato molto orgoglioso e ha sempre digerito a fatica di ricevere aiuto economico dai Poggi.

Angela ha avuto solo un ritardo

In uno scenario simile, Franco probabilmente apparirebbe sollevato, ma non è escluso invece che notizia possa infatti fare da apripista a una crisi della coppia. Franco si mostrerebbe frustrato per non poter badare alla sua famiglia, mentre Angela potrebbe decidere di accettare la proposta di lavoro della sua associazione e lasciare Napoli.

Boschi resterebbe così da solo a casa a occuparsi di Bianca. Una situazione che ha già gestito in passato ma adesso, che si trova senza un lavoro, potrebbe vivere molto male questa nuova realtà, influendo molto negativamente sul rapporto con la moglie.

Upas: l'ipotesi di una malattia

Tra le varie ipotesi, sui social, c'è chi ha ipotizzato che il ritardo di Angela sia dovuti a motivi diversi da una gravidanza.

Un problema del genere potrebbe ovviamente essere spiegato con cause fisiche non gravi. Detto questo non è da escludere che questo possa essere un piccolo campanello d'allarme per la donna per una patologia di natura più seria, venuta fuori dopo avere fatto i dovuti approfondimenti.

La narrazione sembra rivolta più verso la questione precariato, ma una trama che approfondisse il tema della ginecologia non è del tutto da escludere.