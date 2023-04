Terra amara terrà compagnia ai telespettatori di canale 5 anche domenica 9 aprile, giorno di Pasqua. Una puntata in cui si vedranno Hunkar e Fekeli finire sulle prime pagine dei giornali di Cukurova. La relazione tra i due sarà infatti di dominio pubblico e questo genererà uno scandalo nella cittadina. Cetin continuerà poi a corteggiare Gulten senza successo mentre Behice farà di tutto per entrare nelle grazie di Fekeli.

La relazione di Hunkar e Fekeli é di dominio pubblico: scandalo in Terra amara

Terra Amara non andrà in vacanza e terrà dunque compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel giorno di Pasqua.

A partire dalle 14.45 andrà così in onda una nuova puntata ricca di colpi scena. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Hatip e Sermin saranno stati arrestati per adulterio. I due, colti in fragrante, finiranno in cella e proprio in carcere Sermin verrà a sapere della relazione clandestina tra Hunkar e Fekeli. Uscita dal carcere, Serrmin stessa riuscirà a fotografare i due insieme. Scatti che la cugina di Demir deciderà di inviare ad un giornale. Le fotografie di Hunkar abbracciata a Fekeli appariranno così sul giornale, accompagnate da un articolo che parlerà appunto della relazione tra i due.

Lo scandalo è servito.

Gulten continua a respingere Cetin: anticipazioni Terra amara

Anche Demir verrà a conoscenza della tresca della madre con Fekeli dal giornale e non ne sarà affatto contento.

Sarà furioso e deluso. Con il prosieguo delle puntate di Terra amara, il pubblico scoprirà come si evolveranno i rapporti tra madre e figlio. Intanto, sempre nell'episodio del 9 aprile, si vedrà Cetin ancora alle prese con il corteggiamento di Gulten. Il tuttofare di Fekeli non vorrà mollare la presa ma Gulten continuerà a respingerlo, il tutto nonostante sia evidente che anche lei provi dei sentimenti per lui.

Terra amara, trama del 9 aprile: Behice ha delle mire su Fekeli

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara del 9 aprile, si viene a sapere che Fadik avrà un piccolo incidente domestico che le causerà delle ustioni su di un braccio. La domestica verrà soccorsa da Cetin e Mujgan.

Behice invece, continuerà a vivere nella villa di Fekeli e farà di tutto per attirare l'attenzione del padrino di Yilmaz cercando di suscitare la gelosia di Hunkar, a quanto pare, con successo. Nel frattempo, la procuratrice Julide verrà a sapere che Sabahattin avrà ottenuto il divorzio da Sermin.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara.