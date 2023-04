Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, previste nel corso della settimana dal 10 al 14 aprile 2023, in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena legati alla coppia composta da Damiano e Rosa.

I due si ritroveranno a vivere un momento di grande passione insieme e tale situazione finirà per riaccendere dei vecchi sentimenti nel cuore della donna.

Spazio anche alle vicende di Silvia, la quale riuscirà finalmente a liberarsi di Alberto Palladini che voleva entrare a far parte a tutti i costi del tema del Caffè Vulcano.

Rosa prova a voltare pagina: anticipazioni Un posto al sole 10-14 aprile

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino al 14 aprile 2023, rivelano che Rosa si ritroverà a riflettere sulla sua condizione di mamma single.

La donna sembra essersi rassegnata a questa sua "solitudine" ma, parlando con Giulia, si renderà conto di aver bisogno anche di alcuni momenti di svago e divertimento, dato che ha tutto il tempo necessario a sua disposizione per rifarsi ancora una vita.

E a tal proposito, Rosa deciderà di cogliere la palla al balzo e proverà a fare qualcosa di diverso recandosi al Caffè Vulcano per trascorrere una serata diversa e cercare così un po' di divertimento.

Damiano cede alla passione con l'ex: anticipazioni Un posto al sole al 14 aprile

Al bancone del Caffè Vulcano, Rosa beccherà il suo ex Damiano, intento a sorseggiare una birra. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il polizotto apparirà alquanto provato dopo aver scoperto del ritorno di fiamma tra Viola e suo marito Eugenio.

Per tale motivo, quindi, Damiano chiederà a Rosa di "dargli tregua" e di non iniziare con le solite polemiche sfociano poi in accese discussioni.

Alla fine, però, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: Damiano e la sua ex, infatti, ritroveranno un'intimità che sembrava essere ormai perduta, al punto che Rosa finirà per bere un sorso dalla stessa bottiglia del poliziotto, nonché padre di suo figlio.

Damiano e Rosa a letto insieme: anticipazioni Un posto al sole 10-14 aprile

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 aprile 2023, rivelano che i due ex coniugi finiranno per trascorrere la serata insieme. Rosa e Damiano si lasceranno andare ad una passione travolgente.

I due si ritroveranno così a letto insieme, passando la notte a casa di Rosa e al mattino seguente il piccolo Manuel troverà suo padre sul divano.

Il bambino sarà al settimo cielo, ipotizzando subito che suo papà sia ritornato a casa per sempre per stare di nuovo con lui e la mamma.

La situazione, però, è ben diversa da quella ipotizzata dal bambino: Damiano, infatti, si sentirà subito in colpa per quanto è successo e finirà per pentirsene.