L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si preannuncia denso di colpi di scena nel corso della settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023.

Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci saranno dei giorni di grande turbamento per Tancredi, il quale si ritroverà anche a dover fare i conti con un malore del tutto improvviso e preoccupante.

Spazio poi alle novità legate all'evoluzione del rapporto tra Vito e Maria: per i due arriverà il momento della resa dei conti e il giovane contabile prenderà una decisione inaspettata sul suo futuro professionale.

La richiesta di Marco per Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore previste fino al 14 aprile 2023 su Rai 1, rivelano che Marco chiederà a suo fratello Tancredi di poter acquistare il giornale Paradiso Market, che Umberto ha proposto in vendita a Vittorio.

Il marito di Matilde, quindi, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima "preoccupazione" che finirà per avere delle conseguenze del tutto inaspettate.

Sì, perché nel corso delle prossime puntate di questa fortunata settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, ecco che Tancredi si ritroverà ad essere vittima di un malore improvviso e inaspettato.

Tancredi vittima di un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Al suo fianco ci sarà proprio Marco che, preoccupato, lo porterà subito in ospedale per i dovuti accertamenti medici.

A spiazzare, però, sarà la richiesta di Tancredi: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 10-14 aprile rivelano che il conte non vorrà far sapere niente a sua moglie e non darà ulteriori spiegazioni sul malore neppure a suo fratello.

Insomma, il sospetto è che Tancredi stia nascondendo qualcosa di grave e serio alla sua famiglia e per tale motivo Marco deciderà di indagare per cercare di far emergere la verità.

Vito si dimette dal negozio di Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di questa fortunatissima settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vito e Maria.

Per i due giovani, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e si ritroveranno a dover prendere una decisione importante sul loro futuro di coppia.

Vito ce la metterà tutta per riconquistare la fiducia e l'amore della giovane stilista del grande magazzino milanese ma, dopo vari tentativi, si renderà conto che la sfida è persa.

Per questo motivo, Vito rassegnerà le sue dimissioni e lascerà il negozio, pronto ormai a partire per l'Australia. Tra i due è finita per sempre oppure ci sarà il colpo di scena inatteso? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera.