In vista delle prossime puntate di Un posto al sole in queste ore circola un'indiscrezione in merito al personaggio di Lara: ben presto la donna potrebbe mostrare qualche segno di squilibrio psichico. Del resto tale personaggio ha già palesato, in più occasioni, una certa instabilità mentale sebbene, mitigata da una lucida scaltrezza.

Per lei potrebbe quindi presto esserci una svolta e a farne le spese potrebbe essere il piccolo Tommaso. Ma Lara potrebbe davvero fare del male a un neonato? A seguire approfondiamo un'analisi accurata di tutte le informazioni relative a questo rumor.

Lara non pare avere alcun interesse verso il bambino

Lara (Chiara Conti) non ha nessun interesse verso Tommaso, se non nella misura in cui il piccolo possa farla riavvicinare a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Chi sperava che la tenerezza di un neonato potesse ammorbidire la donna, si è dovuto ricredere dinanzi al cinismo di Martinelli nei confronti del bambino, manifestato in più occasioni.

Molti ricorderanno Lara sorseggiare dello champagne mentre il bimbo piangeva. A quanto pare però tali comportamenti saranno ben poca cosa rispetto a quello che la donna potrebbe fare al neonato.

Un posto al sole, anticipazioni: Tommy sta male

Lara ha scoperto che Roberto è molto legato a "suo figlio" e ha deciso di sfruttare al massimo questa opportunità.

La donna ha notato che, quando il piccolo è stato male, Ferri si è mostrato molto tenero e premuroso sia con il piccolo che con lei. Dal punto di vista di Martinelli che, a questo punto va considerata una sociopatica a tutti gli effetti, il malessere di Tommaso è stato una sorta di "colpo di fortuna".

Come ripetere quindi questo evento accidentale?

A quanto pare nelle prossime puntate il bambino starà di nuovo male, tuttavia i suoi problemi fisici potrebbero non essere naturali, né sorgere da soli.

Lara farà del male al bambino?

Da quanto trapelato finora da questi rumor, Lara potrebbe fare in modo che il bambino continui a stare male per far accorrere Roberto da lei e tenerlo legato a sé, portandolo a trascurare sempre più Marina.

Per ora è difficile capire cosa possa fare la donna per far star male un bambino così piccolo e in modo che il tutto sembri naturale. La donna potrebbe limitarsi a non dargli le sue medicine o a non farlo mangiare, ma non ci sono ancora certezze in merito.

Va inoltre considerato che la donna, se dovesse scoprire che Ferri non vuole tornare con lei, potrebbe diventare ancora più pericolosa.