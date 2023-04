Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap opera "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 aprile Silvia sarà contenta dell'aiuto datole da Nunzio e Diego per risollevare le sorti del Vulcano, ma Palladini vorrà vendicarsi. Inoltre Diana manifesterà apertamente ad Alberto di non essere interessata a lui, mentre Rosa e Damiano vivranno un momento di intimità.

Silvia grata a Nunzio e Diego

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 10 aprile, Nunzio e Diego chiederanno a Silvia di entrare in società insieme al Vulcano.

La donna si adopererà per concretizzare la cosa, ma nello stesso tempo capirà che ci sono numerosi ostacoli da superare. Intanto Palladini trascorrerà una Pasquetta davvero insolita. Inoltre Angela e Franco vivranno in maniera diversa il possibile nuovo ingresso in famiglia: l'uomo sarà in apprensione viste le due difficoltà lavorative e questo non potrà che creare dispiacere nella moglie.

Nell'episodio di martedì 11 aprile, dopo la brutta Pasquetta passata, Alberto tenterà di avvicinarsi a Diana. Quest'ultima gli farà capire di non essere interessata a lui. Qualcuno noterà che l'avvocato è innamorato dell'architetto e farà di tutto per ostacolare i suoi obiettivi. Nel frattempo Viola sarà vicina a tornare a stare con Eugenio, ma non dimenticherà Damiano.

In tutto questo Silvia sarà riconoscente a Nunzio e Diego per il contributo fornitole, ma non sarà a conoscenza che Michele abbia dato un importante aiuto economico. Serena e Mariella invece si scontreranno duramente.

Roberto delude Marina

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 12 aprile, Silvia farà tenere al Vulcano una festa per celebrare Diego e Nunzio.

Intanto Damiano sarà amareggiato per la riconciliazione tra Viola e il marito Nicotera. Inoltre Alberto sarà infuriato per come sono andate le cose ultimamente e se la prenderà con Clara. Filippo e Guido invece intuiranno i motivi per i quali le rispettive mogli si fanno la guerra da tempo.

Nella puntata di giovedì 13 aprile, Silvia Graziani sarà prossima a rilanciare l'attività del Vulcano, ma sia lei che Nunzio e Diego dovranno fronteggiare delle inattese sorprese da parte di Alberto, desideroso di vendicarsi di loro.

Nel frattempo Ferri deluderà nuovamente Marina, in quanto ci sarà una criticità che lo porterà a dover andare da Lara. Intanto Rosa e Damiano vivranno un momento di forte intimità.

Rosa ritiene che è un errore essersi riavvicinata a Damiano

In base agli spoiler di venerdì 14 aprile, Marina non tollererà più di dover dividere suo marito con Lara, inoltre ben presto incontrerà Arnoux e questo la porterà a fare una scelta che irriterà parecchio Ferri. Infine Rosa comprenderà che è stato un errore essersi riavvicinata a Damiano, mentre Palladini porterà avanti il suo desiderio di rivalsa nei confronti di Silvia, Nunzio e Diego.