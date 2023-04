Guai in vista per Alessio e Lavinia a poche settimane dalla scelta finale a Uomini e donne. In queste ultime ore il corteggiatore scelto dalla tronista romana si è ritrovato al centro di una segnalazione riportata sui social da Amedeo Venza.

Questo sabato sera Alessio è stato beccato in discoteca senza la sua fidanzata, ma in compagnia di una persona che sarebbe la stessa che già in passato è stata protagonista di una segnalazione arrivata a Uomini e donne, ai tempi del percorso in studio di Corvino.

Come procede tra Alessio e Lavinia dopo Uomini e donne

La storia d'amore tra Alessio e Lavinia prosegue fuori dallo studio del talk show Mediaset: in queste prime settimane post scelta i due hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme, come testimoniato anche dai filmati e dalle foto che hanno condiviso sui social.

I due innamorati hanno avuto modo di rivedersi anche con Carola e Federico, l'altra coppia di questa edizione di Uomini e donne.

Insomma tutto sembrava procedere per il verso giusto, così come i due giovani innamorati hanno svelato anche in una recente intervista concessa al magazine della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.

La segnalazione su Alessio Corvino: beccato in discoteca senza Lavinia

Eppure, in queste ultime ore, a far "tremare" la coppia ci ha pensato Amedeo Venza con una segnalazione social che non è passata inosservata tra i fan di Uomini e donne.

Il motivo? Alessio Corvino questo sabato sera è stato avvistato all'interno di una discoteca, dove ha trascorso la serata insieme ai suoi amici, senza la fidanzata Lavinia.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Venza ha raccolto una serie di segnalazioni in cui alcuni utenti svelano che Alessio si sarebbe divertito con una ragazza presente nel locale.

'Era con la ragazza della segnalazione di Capodanno', il retroscena su Alessio fuori da Uomini e donne

"Ieri sera Alessio era in discoteca insieme alla famosa ragazza della segnalazione di Capodanno.

E intanto di Lavinia nemmeno l'ombra", si legge nel messaggio social che Amedeo Venza ha scelto di condividere e rendere pubblico sul suo profilo Instagram.

Insomma sembrerebbe che Alessio sia stato beccato di nuovo in compagnia della stessa ragazza con cui era stato già avvistato e segnalato lo scorso Capodanno.

Una segnalazione che in quel caso ha scatenato il caos in studio, al punto che Lavinia Mauro è andata su tutte le furie con la chiara intenzione scoprire tutta la verità su quanto era accaduto con questa ragazza.

Come reagirà questa volta l'ex tronista di Uomini e donne? Alessio dovrà darle nuove spiegazioni?