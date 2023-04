Durante i prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, a Çukurova arriverà un nuovo giorno personaggio, il padre di Ümit, che avrà un unico scopo: fare luce sulla morte della figlia. L'uomo è venuto a sapere, da fonti anonime, che la figlia non è morta in un incidente stradale, ma per mano armata, e per questo chiederà che il suo corpo venga esumato.

Hakan salva Züleyha dal carcere

Nelle prossime puntate il pubblico assisterà alla morte di Ümit, che verrà accidentalmente uccisa da Züleyha durante una colluttazione: dalla sua pistola partirà un colpo che non le lascerà via di scampo.

La scena avrà un unico spettatore, Hakan, che di nascosto assisterà all'omicidio, ma lui avrà bisogno della complicità di Züleyha per compiere la sua vendetta contro Demir, così deciderà di aiutarla.

La giovane rimarrà sotto shock vedendo il corpo di Ümit privo di sensi, così scapperà via per chiedere aiuto a Fekeli e Fikret. In quel frangente Hakan approfitterà per prendere il cadavere della ragazza e portarlo via. Züleyha tornerà sul luogo del delitto per constatare se Ümit è realmente morta, ma non trovando il corpo penserà che si sia salvata, solo una settimana dopo scoprirà che la giovane è morta in un incidente stradale: in realtà sarà Hakan a lanciare il corpo di Ümit in un burrone, dopo averlo riposto dentro la sua auto.

Il padre di Ümit vuol far luce sulla morte della figlia

Così per tutti Ümit morirà in un incidente stradale, i funerali si svolgeranno normalmente e nessuno penserà che dietro ci sia lo zampino di Züleyha, ma ben presto le cose potrebbero cambiare. A Çukurova arriverà il padre di Ümit per far visita alla tomba della figlia. Si sentirà in colpa per non aver più fatto parte della sua vita e vorrà fare qualcosa per vendicare la sua morte, anche perché secondo lui la figlia non è deceduta in un "semplice" incidente stradale.

Dopo essere stato in cimitero si recherà in procura perché vorrà parlare con il pubblico ministero: il suo intento sarà quello di far riaprire l'inchiesta sulla morte della figlia.

Züleyha rischia di finrie in carcere

Il padre di Ümit racconterà di aver ricevuto una telefonata anonima in cui qualcuno gli ha detto che la figlia non è morta in un incidente stradale, ma che è stata uccisa per mano armata.

Il pm rimarrà sbalordito davanti a questa dichiarazione e il padre della giovane, a proposito, chiederà che il cadavere della figlia venga esumato: solo in questo modo si potrà avere la certezza che dentro il corpo della figlia sia ancora presente la pallottola che l'ha uccisa.

Se il pm dovesse accettare di riaprire l'inchiesta Züleyha sarebbe in grave pericolo e per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere.