L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dal 2 al 5 maggio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Uomini e donne si fermerà il 1° maggio, ma già il giorno successivo la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione nella fascia del primo pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno e al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Nicole, la quale si ritroverà messa alle strette dalla dama Roberta Di Padua.

Nicole scatena polemiche: anticipazioni Uomini e donne dal 2 al 5 maggio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in onda dal 2 al 5 maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nicole, la quale sarà coinvolta in una nuova doppia esterna che non passerà inosservata.

Carlo e Andrea saranno i due pretendenti protagonisti dell'uscita di coppia con la giovane tronista, sempre più vicina al momento della scelta finale.

Questa volta Nicole non risparmierà i baci: con entrambi i due corteggiatori si lascerà andare a dei momenti di passione che non passeranno inosservati in studio.

In particolar modo le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la scena del bacio tra Nicole e Carlo lascerà indifferente l'altro pretendente Andrea.

Roberta smaschera Nicole prima della scelta: anticipazioni Uomini e donne 2-5 maggio

Un modo di fare che non passerà inosservato in studio, al punto che Gianni sottolineerà il fatto che ci sia qualcosa di strano. Possibile che Andrea non abbia reazioni in merito?

Forse è troppo sicuro di sé e della scelta finale della tronista?

A smascherare Nicole ci penserà anche Roberta: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la dama accuserà la tronista di ingannare Carlo, tenendolo in studio solo per far ingelosire Andrea.

Secondo Roberta, Nicole avrebbe le idee già chiare sulla scelta finale da fare, ma continuerebbe ad andare avanti solo per avere delle certezze su Andrea, prima del fatidico momento conclusivo del suo percorso.

Le anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Gemma.

Gemma Galgani si ritrova ancora single: anticipazioni Uomini e donne 2-5 maggio

Per la dama torinese arriverà il momento di tracciare un bilancio con l'uomo che ha scelto di frequentare fuori dalla trasmissione.

Dopo qualche uscita con questo nuovo cavaliere del trono over, la dama si ritroverà a prendere atto dell'ennesimo "fallimento".

Le cose tra i due non andranno nel verso sperato, al punto che Gemma deciderà di troncare anche questa frequentazione: la dama si ritroverà ancora una volta single e pronta a cercare la sua anima gemella.