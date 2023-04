Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 1° maggio. Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione della Festa dei Lavoratori, quando alcune delle trasmissioni cardine della fascia pomeridiana non saranno in onda regolarmente in daytime.

È questo il caso di Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi, che si avvia quasi verso le battute finali di questa edizione.

Nessuno stop, invece, per Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, in onda regolarmente su Canale 5.

Uomini e donne e Terra Amara stop: cambio programmazione Mediaset 1° maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la giornata del 1° maggio 2023 prevede uno stop per Uomini e donne [VIDEO] e Terra Amara.

La soap turca e il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non saranno regolarmente in onda nella fascia del pomeriggio di Rai 1, bensì salteranno un turno.

Eccezionalmente per il prossimo lunedì pomeriggio, alle 13:40 è confermato l'appuntamento in prima visione assoluta con Beautiful e poi, a seguire ci sarà spazio per la messa in onda di un film in prima visione assoluta, che andrà in onda fino alle 15:25 circa.

Di conseguenza, gli appuntamenti con Terra Amara e Uomini e donne, entrambi seguiti da una platea di quasi tre milioni di spettatori, torneranno in onda dal 2 maggio in poi sempre su Canale 5.

Si ferma Uomini e donne, l'Isola salta in prime time: cambio programmazione 1° maggio

Il cambio programmazione Mediaset del 1° maggio riguarderà anche l'orario di inizio del daytime di Amici 22 che, eccezionalmente per il prossimo lunedì andrà in onda alle 15:25 e alle 15:55 ci sarà spazio per la nuova puntata dell'Isola dei famosi.

A proposito del reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi con la partecipazione in studio di Enrico Papi e Luxuria, la terza puntata serale non sarà in onda di lunedì bensì slitterà a martedì 2 maggio, sempre in prime time dalle 21:45 circa.

Tornando alla fascia del pomeriggio di lunedì 1° maggio, è confermato l'appuntamento con la soap opera Un altro domani, che andrà in onda in versione extra-large.

Un altro domani si allunga, d'Urso confermata nella programmazione del 1° maggio

Le nuove puntate della soap spagnola, seguita da una media di quasi un milione e mezzo di spettatori al giorno, andrà in onda dalle 16 alle 17:25 circa.

A seguire, poi, non si fermerà l'appuntamento con Pomeriggio 5: il talk show condotto da Barbara d'Urso sarà regolarmente in onda, in diretta, anche nel pomeriggio festivo del 1° maggio.

Nessuno stop, quindi, per i programmi di Canale 5 che mescolano attualità e informazione, a differenza di quanto accadrà con Uomini e donne, che subirà l'ennesimo stop di questa stagione.