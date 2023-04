Gianni Sperti rompe il silenzio a Verissimo in occasione della puntata di questa domenica 30 aprile. L'opinionista di Uomini e donne si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Silvia Toffanin, dove ha avuto modo di replicare anche alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Paola Barale.

Gianni, per la prima, ha parlato apertamente anche delle illazioni legate alla sua presunta omosessualità e per la prima volta ha fatto chiarezza.

Gianni Sperti rompe il silenzio sulla presunta omosessualità: la verità dell'opinionista di Uomini e donne

"Percepisco che c'è ancora del rancore e forse non è serena", ha esclamato Gianni Sperti dopo aver rivisto l'intervista di Paola Barale a Verissimo dove lo accusava di essere stato sempre "fake" nel loro rapporto.

"Non essere se stessi non so a cosa si riferisce, però sette anni anni insieme e non capire, non le fa onorare", ha aggiunto ancora Gianni, commentando le parole della showgirl.

"Forse vuole far credere che io sia omosessuale. Ti dico che la cosa che mi da fastidio è che ancora oggi ci sia quella voglia di sapere, pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, chi lo sa, non lo dirò mai.

Dirlo vuol dire mettersi un'etichetta", ha sentenziato Gianni nel corso dell'intervista a Verissimo.

'Oggi sono single', la confessione di Gianni Sperti nello studio di Verissimo

"La domanda già la odio, perché io non vado da nessuno a chiedere: sei etero? Penso che siamo esseri umani e bisogna catalogarli se sono buoni o cattivi, il resto chi se ne frega", ha aggiunto ancora Gianni Sperti, che non sopporta quindi le etichette e non intende far chiarezza sul suo orientamento sessuale.

"Oggi sono single, sono un po' pigro e non sento l'esigenza. Dopo tanti anni da solo, fai fatica a pensare di condividere di nuovo la quotidianità con qualcuno", ha aggiunto ancora l'opinionista di Uomini e donne.

Nel corso dell'intervista Gianni ha parlato anche dei suoi interventi di chirurgia e non li ha nascosti, chiedendo però ai suoi haters di farsi gli "affari propri" e di non intromettersi nelle sue scelte personali.

Stop per Uomini e donne: il talk show sospeso il 1° maggio

Intanto, Gianni Sperti continua a essere uno dei volti di punta della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, seguito tutti i giorni da una media di quasi tre milioni di spettatori con picchi del 29% di share.

Questo lunedì 1° maggio, però, gli spettatori che si collegheranno su Canale 5 resteranno delusi, dato che non ci sarà spazio per la nuova puntata del talk show pomeridiano.

A causa della la festa del 1° maggio, il talk show risulta sospeso dalla programmazione della rete ammiraglia Mediaset e lascerà spazio a un film.