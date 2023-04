L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella stagione televisiva 2023/2024. Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda nella fascia del primo pomeriggio a partire da metà settembre, dopo la consueta pausa estiva.

Uno stop che partirà dai primi di giugno e andrà avanti per i mesi a seguire. Nel frattempo, però, la redazione sarà alla ricerca dei nuovi volti che animeranno il trono over e classico nella prossima stagione, e non si esclude che possa esserci anche qualche clamoroso ritorno in studio, come quello di Biagio Di Maro.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a essere uno dei prodotti di punta della programmazione di Canale 5, complice il boom di ascolti e il grande successo che anche quest'anno ha garantito alla rete ammiraglia Mediaset.

Le sorprese non mancheranno: l'attesa maggiore è incentrata in primis sui nomi dei nuovi tronisti che da settembre si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Giorgio potrebbe ritornare in studio a Uomini e donne 2023/2024

I primi retroscena sul talk show rivelano che tra i nomi in lizza figura quello di Alessio Campoli, reduce dalla fine della sua esperienza come corteggiatore di Lavinia Mauro.

Potrebbe essere lui uno dei nuovi tronisti della prossima edizione e in una recente intervista non ha nascosto che nel caso in cui dovesse essergli fatta la proposta, la prenderebbe in considerazione.

Grande curiosità anche per quanto riguarda le novità che animeranno il trono over, dove potrebbero esserci dei clamorosi ritorni.

Uno di questi è quello di Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani, il quale potrebbe rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il cuore della dama torinese.

Biagio in forse, Armando rischia: retroscena Uomini e donne settembre

A quanto pare la redazione potrebbe organizzare una "rimpatriata" in studio tra Giorgio e Gemma, assicurandosi così un inizio stagione col botto.

I retroscena sul cast di Uomini e donne di settembre rivelano che tra i papabili ritorni potrebbe esserci quello di Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano che quest'anno è stato allontanato dal parterre over.

Biagio non ha mai nascosto che nel caso in cui dovesse ricevere un nuovo invito da Maria De Filippi lo accetterebbe volentieri e il suo sogno potrebbe diventare realtà.

Tra i volti in bilico spicca quello di Armando: dopo le varie accuse che gli sono state mosse, non si esclude che la redazione possa decidere di "estrometterlo" dal cast del trono over della nuova edizione in onda da settembre.