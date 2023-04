Manca circa un mese e mezzo alla fine dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, per questo i siti stanno già iniziando a fantasticare sul cast che animerà le puntate di settembre. Un rumor che ancora non ha trovato conferme, ad esempio, sostiene che Maria De Filippi sarebbe pronta a rivoluzionare il parterre del Trono Over non riconfermando i personaggi più litigiosi: la rissa tra Armando e Riccardo nell'ultima registrazione, nel prossimo futuro potrebbe costare cara ad entrambi.

Aggiornamenti sulla prossima stagione di Uomini e donne

Il "corpo a corpo" che c'è stato tra Armando e Riccardo nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, quasi sicuramente non andrà in onda.

Anche se il pubblico di Canale 5 non vedrà mai quei pochi secondi in cui i due cavalieri si sono messi le mani addosso, si dice che Maria De Filippi li avrebbe ancora stampati in mente e che potrebbe "usarli" in futuro.

Un'indiscrezione che sta circolando sul web, infatti, sostiene che la conduttrice del dating-show non avrebbe affatto apprezzato la rissa alla quale ha assistito sabato scorso, tanto da esporsi in prima persona per obbligare Incarnato e Guarnieri a scusarsi reciprocamente e a stringersi la mano in segno di pace.

I protagonisti del Trono Over hanno ascoltato il "suggerimento" della padrona di casa, probabilmente anche perché erano consapevoli che in tv non sarebbe mai stato trasmesso il momento in cui si sono "malmenati".

Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne

Stanca di dover cancellare dalle puntate scene molto forti come risse, schiaffi e liti furiose, si dice che Maria stia pensando di apportare al cast dell'anno prossimo una piccola "rivoluzione".

I personaggi che da anni creano scompiglio in negativo, dunque, a settembre potrebbero non essere riconfermati: in cima alla lista dei più litigiosi c'è sicuramente Armando Incarnato, ma anche Riccardo Guarnieri è stato spesso "censurato" per atteggiamenti eccessivamente aggressivo (come quando ha sfiorato lo scontro fisico con Alessandro Vicinanza, nuovo fidanzato di Ida Platano).

Nel parterre del Trono Over 2023/2024, dunque, potrebbero non figurare quei "veterani" che nell'ultimo periodo si sono resi protagonisti di comportamenti sopra le righe che hanno costretto la redazione ad intervenire in fase di montaggio.

Il ritorno in tv di Uomini e donne

Un altro retroscena che in queste ore sta impazzando in rete, è quello sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e donne.

A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv, che nel suo ultimo numero ha parlato di un imminente rientro del "gabbiano" nel parterre del Trono Over. Gemma Galgani, dunque, presto potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con il cavaliere che ha amato tantissimo alcuni anni fa, quello che secondo i fan non avrebbe mai realmente dimenticato.

Il blogger Pugnaloni ha commentato questo gossip precisando che è piuttosto improbabile che il toscano torni in studio nelle prossime puntate: visto che alla fine dell'edizione in corso del dating-show manca poco più di un mese, è ipotizzabile che il tutto slitti a dopo le vacanze d'estate.

Il cast senior che sarà presentato a settembre, dunque, potrebbe non comprendere i litigiosi Armando e Riccardo, sostituiti dall'elegante Giorgio.

Anche il Trono Classico si rinnoverà completamente e in rete già circolano i nomi di chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa all'inizio della nuova stagione: gli ex corteggiatori Alice Barisciani, Alessio Campoli e Chiara Rabbi sarebbero in lizza per un posto fisso nel programma di Maria De Filippi.