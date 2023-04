Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio 2023. Le novità riguardano la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per la chiusura della fiction Un passo dal cielo 7, che rispetto alla programmazione iniziale saluterà in anticipo il suo pubblico.

In daytime, invece, giungerà al termine la settima stagione de Il Paradiso delle signore, la soap con Roberto Farnesi ed Emanuel Caserio.

Il finale di Un passo dal cielo 7 anticipato: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione Rai del mese di maggio riguarda l'appuntamento serale con Un passo dal cielo 7, la Serie TV con Giusy Buscemi che in queste settimane di messa in onda ha registrato una media di circa quattro milioni di spettatori a puntata.

Il finale della settima stagione era previsto per giovedì 18 maggio su Rai 1, ma non sarà più così.

Secondo quanto apprende Blasting News, la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda delle ultime due puntate di questa settima stagione e come se non bastasse la serie cambierà anche giorno di messa in onda.

La penultima puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda domenica 7 maggio su Rai 1, mentre l'ultima puntata sarà trasmessa lunedì 8 maggio.

Chiude Un passo dal cielo 7, slitta Blanca: cambio programmazione Rai maggio

Con questo doppio appuntamento calerà il sipario sulla settima stagione della fiction con Giusy Buscemi, che dovrebbe tornare anche nella prossima stagione televisiva Rai.

Il motivo di questo anticipo per il finale di Un passo dal cielo 7 dovrebbe essere legato alla scelta della Rai di acquistare i diritti per la messa in onda in chiaro delle partite di Europa League delle squadre italiane (Juventus e Roma) previste proprio nei giovedì sera in cui erano programmate le ultime puntate della fiction.

Sempre in prime time slittano le repliche della fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta, inizialmente previste da metà mese nel prime time domenicale.

Dal 15 maggio, invece, debutterà la nuova serie dal titolo Vivere è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio.

Le novità del cambio programmazione Rai per il mese di maggio riguarderanno anche l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, in onda tutti i giorni in prima visione assoluta.

Stop per Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai maggio 2023

La soap opera, dopo una stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti, saluterà il pubblico con la messa in onda delle puntate conclusive di questa stagione previste fino al 5 maggio.

Successivamente, da lunedì 8 maggio la fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1 sarà occupata dalla soap opera iberica Sei sorelle, che andrà in onda per tutta l'estate nello slot che va dalle 16 alle 17.

Inizierà così il lungo stop per la soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina: gli spettatori dovranno pazientare fino al prossimo settembre per vedere le nuove puntate in prima visione assoluta.

Si chiude una stagione trionfante per Il Paradiso delle signore 7

Calerà così il sipario sull'ennesima stagione trionfante per la soap opera pomeridiana di Rai 1, che rispetto allo scorso anno ha registrato un incremento dal punto di vista dello share passando da una media del 18-19% a quella del 20-22%.

In termini di spettatori, invece, questa settima stagione de Il Paradiso delle signore ha registrato una lieve flessione, perdendo circa trecentomila teste rispetto alla mesa auditel della sesta stagione.

Un calo che potrebbe essere giustificato dal maggior numero di spettatori che potrebbero aver seguito i vari episodi della soap in streaming online sul portale RaiPlay, dove Il Paradiso delle signore continua a essere uno dei contenuti più seguiti dal pubblico.

Complice il grande successo registrato sia in televisione che in streaming, la Rai ha già deciso di mettere in cantiere le nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera: la messa in onda è prevista da settembre per tutta la durata della stagione 2023/2024.