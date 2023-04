Questo venerdì 14 aprile è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e tra i temi affrontati c'è stato anche il vivace botta e risposta che Roberta e Nicole hanno avuto nell'appuntamento precedente.

La dama ci ha tenuto a far sapere che la giovane Santinelli deve prendersi le proprie responsabilità per quello che dice in televisione.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Il fatto che Nicole le abbia dato della "poco di buono" davanti a tutti, a Roberta proprio non va giù: nel corso dell'ultima puntata settimanale del dating-show, infatti, la protagonista del Trono Over ci ha tenuto a fare chiarezza su un paio di aspetti.

Dopo che Maria ha chiesto alla tronista se intendeva motivare ai suoi corteggiatori la scelta di non portare nessuno di loro in esterna, Di Padua è intervenuta per dire la sua sia su questo argomento che su quello che è accaduto la volta precedente in studio.

"Io non ho dimenticato cosa mi ha detto. Anche se in maniera sottile, lei ha usato una frase che non mi è scesa. Per questo ne risponderà, anche perché l'ha fatto pubblicamente", ha dichiarato la dama di Uomini e Donne su Canale 5.

Le spiegazioni della protagonista di Uomini e Donne

Un'altra provocazione di Nicole che Roberta non ha digerito, è quella quando ha detto che gli uomini sceglierebbero lei soltanto per una notte di passione.

Nel sentire le parole della dama, la conduttrice di Uomini e Donne le ha chiesto se intendeva querelare la tronista e lei ha subito risposto: "Vediamo, lei deve prendersi le responsabilità di ciò che dice e a una persona non si dà della poco di buono".

La protagonista del Trono Classico ha cercato di giustificarsi affermando che non era sua intenzione offendere Di Padua o darle della "donna facile", ma la diretta interessata non le ha creduto ed è andata dritta per la propria strada.

"La vendetta è un piatto che va servito freddo. Tu stai attenta quando ti rivolgi a me, soprattutto se mi dai della poco di buono", ha chiosato la romana in quello che a molti spettatori è sembrato un vero e proprio avvertimento alla giovane Santinelli.

Attesa per le riprese di Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne è proseguita con i dubbi che Gianni Sperti ha espresso su Nicole e Andrea: dopo aver saputo che il corteggiatore ha consegnato un biglietto alla tronista senza dire nulla alla redazione (cosa che non ha fatto neppure la ragazza, pur sapendo di non poter avere contatti con i suoi spasimanti), l'opinionista ha messo in discussione la sincerità di entrambi e non esclude che possano avere un accordo e che quindi potrebbero conoscersi da tempo.

Sabato 15 e domenica 16 aprile, inoltre, ci saranno due nuove registrazioni e le anticipazioni chiariranno che cosa è successo nei giorni scorsi sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra le dame e i cavalieri dell'Over.

I fan sono curiosi di sapere cosa farà Armando Incarnato dopo essere stato accusato da più parti di non essere una persona limpida: in settimana, infatti, Veronica Ursida, Pamela Barretta e tante altre ex del dating-show si sono esposte per dare ragione ad Aurora Tropea.

Il napoletano ha minacciato più volte di abbandonare il programma se verrà dimostrato che ha fatto i provini per il Grande Fratello Vip o per altri reality-show di Canale 5, quindi nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi interessi sviluppi su questa vicenda che ultimamente sta tenendo banco sul web.