Questo sabato 8 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne: le anticipazioni che stanno circolando in rete a fine riprese, riguardano sia i protagonisti del Trono Over che i ragazzi del Trono Classico. Armando Incarnato è stato al centro di un vero e proprio "confronto a tre" con Maria e Gianni: il cavaliere ha minacciato di lasciare il programma ma la presentatrice l'ha convinto a restare. Tra Nicole e Roberta, invece, sono volati stracci e la tronista ha dato della "poco di buono" alla dama.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D dell'8 aprile riguardano soprattutto Armando e le spiegazioni che ha dato sulla persona che lo starebbe gestendo dall'esterno: Aurora, infatti, ha continuato a sostenere che il napoletano avrebbe un manager che "piloterebbe" tutti i suoi atteggiamenti pubblici.

Il cavaliere è entrato in studio e ad attenderlo al centro c'erano Maria e Gianni: i due hanno cercato di indagare sull'accusa che la dama ha lanciato ad Incarnato, facendogli domande mirate.

Il diretto interessato si è difeso smentendo tutto, ma si è detto disposto a lasciare il programma se la presentatrice crede a Tropea.

La padrona di casa del dating-show ha rassicurato il protagonista del Trono Over dicendogli che non le servono prove per testare la sua buonafede, ma lui ha insistito ribadendo la sua volontà di andare via per dimostrare ai suoi "detrattori" che non è lì per visibilità.

De Filippi ha trattenuto Armando che, dopo un rimprovero di Sperti, si è accomodato nel parterre e non ha più proferito parola.

Tensioni tra i personaggi di U&D

Un altro tema che è stato affrontato nel corso delle riprese di U&D dell'8 aprile, è il presunto accordo tra Nicole e Andrea.

Nel commentare il bigliettino che il corteggiatore ha dato in segreto alla tronista durante un ballo, Gianni ha ribadito il proprio pensiero sul fatto che potrebbero conoscersi da prima dell'incontro davanti alle telecamere.

I due hanno negato ma sono tornati al centro dell'attenzione per lo strano feeling che hanno dimostrato di avere anche in situazioni di difficoltà.

La ragazza ha deciso di non portare in esterna nessuno dei suoi spasimanti, e quando Sperti le ha chiesto di fare il nome di quello che al momento è il suo preferito, lei ha risposto Carlo.

Cristian, che si è auto eliminato alla fine della registrazione di ieri, non è tornato in studio e Santinelli non ha ancora deciso se lo cercherà oppure no.

La protagonista di U&D perde le staffe

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata l'8 aprile, però, parlano anche di un nuovo acceso scontro tra Nicole e Roberta. La dama, in particolare, si è detta risentita per un appellativo che la giovane le ha attribuito mentre litigavano: la tronista ha dato della "poco di buono" alla donna che da settimane la punzecchia e critica il suo percorso nel dating-show.

Nessuna novità, invece, su Gemma Galgani: dopo l'addio di Silvio al programma (il cavaliere non si è più fatto vedere agli Elios), la torinese è tornata nell'ombra e neppure in questa registrazione è stata interpellata su un'eventuale sua nuova conoscenza.

Anche Tina Cipollari non è intervenuta nelle storie che sono state raccontate: l'opinionista ha preferito scherzare col pubblico presente offrendo una merenda a tutti.

Luca Daffré, invece, ha mandato a casa una corteggiatrice dopo aver scoperto di avere un amico in comune con lei: nel rispetto della redazione e delle altre ragazze che sta frequentando, il giovane tronista ha troncato sul nascere il legame con Alessandra, mentre ne sta coltivando altri esterna dopo esterna.