La puntata di Uomini e donne di giovedì 6 aprile è stata dedicata soprattutto ai due ragazzi che stanno cercando l'amore sul trono: Nicole e Luca, infatti, hanno aggiornato il pubblico sulle loro conoscenze e in studio qualcuno ha avuto da ridire. Roberta Di Padua, infatti, è intervenuta sui corteggiatori di Santinelli apostrofandoli col termine "sottoni", dopodiché ha dato vita ad un duro litigio con la tronista su chi delle due avrebbe più classe e capacità di conquista.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e donne

"Lei è proprio piatta e i suoi corteggiatori sono dei sottoni", è questo il primo pungente commento che Roberta ha fatto sul trono di Nicole e sulle ultime cose che sono accadute in esterna.

La dama del Trono Over ha criticato i tre ragazzi che stanno uscendo con Santinelli perché non avrebbero mai reazioni, come se si facessero andare bene tutto pur di restare in studio.

"Lei è incommentabile, bacia e non si arrabbia mai. Se sei questa, sei proprio una noia", ha aggiunto la romana prima di fare una paragone tra l'attuale protagonista del Trono Classico e Lavinia Mauro.

"Lei si è fatta vedere in tutte le sue sfaccettature, tu no e infatti piaci solo a questi tre sottoni", ha detto ancora Di Padua nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda giovedì 6 aprile.

La replica della protagonista di Uomini e donne

Le scintille tra Nicole e Roberta a Uomini e donne sono proseguite con la piccata replica della giovane tronista: "Tu sei qui da cinque anni, insegnaci come si fa a trovare un uomo".

"Forse sei gelosa perché non trovi nessuno, infatti sei tu che ci provi con i maschi", ha detto ancora la bionda protagonista del Trono Classico.

A far perdere le staffe a Di Padua, però, sono state le parole con le quali la ragazza l'ha invitata ad incontrarsi fuori dagli studi televisivi per confrontarsi su chi ha più successo con il genere maschile.

"Se fuori ne hai così tanti, che ci fai qui da cinque anni?", ha aggiunto Santinelli con tono provocatorio.

La dama del Trono Over non ci ha visto più e ha sbottato: "Stai al tuo posto, non prenderti troppe confidenze. Se mi vedi fuori, ti conviene cambiare marciapiede".

"Sei una gatta moscia e basta", ha concluso la romana prima che Maria De Filippi cambiasse argomento mettendo fine ad una lite che è andata avanti per un bel po' di tempo.

Attesa per le nuove riprese di Uomini e donne

Lo scontro che Nicole ha avuto con Roberta nella puntata odierna di Uomini e donne, ha appassionato il pubblico più delle romantiche esterne che la giovane ha fatto ultimamente con i suoi corteggiatori. Un parere che stanno condividendo molti fan sui social network, infatti, è che la tronista dovrebbe ringraziare Di Padua se riesce ad essere protagonista del dating-show pur non avendo ancora qualcosa di interessante da raccontare sulle sue frequentazioni.

La stessa fortuna pare non averla ancora avuta Luca, che il 6 aprile è tornato al centro dello studio per aggiornare i curiosi sulle sue ultime uscite. Il trono di Daffré, però, fatica a ingranare e manca poco più di un mese e mezzo alla fine della stagione, e quindi anche alla scelta.

Venerdì 7 e sabato 8 aprile, inoltre, Maria De Filippi condurrà due nuove registrazioni e le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios in serata chiariranno cosa è accaduto in settimana sia tra i giovani che tra i "veterani" del cast del programma di Canale 5.

Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani hanno iniziato a uscire con tre new entry del parterre e i prossimi spoiler riveleranno se questi rapporti proseguono oppure sono già chiusi per volontà dei cavalieri o delle dame coinvolte.