Giovedì 6 aprile 2023 andrà in onda la seconda parte dell'ultima puntata di U&D che è stata registrata. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che il pubblico sta per assistere ad un vivace botta e risposta tra Roberta e Nicole, ma soprattutto al ritorno in studio di Alessandro e Pamela. La coppia è in crisi profonda ma, ad evitare la rottura, ci ha pensato Maria De Filippi.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

La puntata di U&D del 5/04 ha aggiornato i telespettatori sulle nuove conoscenze che hanno intrapreso tre veterani del Trono Over: Gemma si è proposta al signor Claudio, Armando è stato colpito da Rebecca e Riccardo è uscito a cena con Valentina.

I fan del dating-show, però, ieri hanno anche assistito alla bella esterna che Nicole ha fatto con Christian: i due sono apparsi molto complici nonostante non ci sia stato nessun bacio.

La protagonista del Trono Classico, però, ha detto di sentirsi vicinissima al corteggiatore romano e di essersi un po' pentita dei baci passionali che ha dato a Carlo e ad Andrea.

Le anticipazioni informano i curiosi di un "tassello" che ancora gli manca di questo racconto: oggi Roberta interverrà per commentare gli sviluppi che ci sono stati nel percorso della bionda tronista, e lo farà attaccando sia lei che i suoi spasimanti poco reattivi.

Le parole della padrona di casa di U&D

Lo scontro tra Nicole e Roberta sarà al centro della prima parte della puntata odierna di U&D, dopodiché Maria si occuperà di una coppia nata nel Trono Over che non sta attraversando un periodo felice.

Le anticipazioni fanno sapere che Alessandro e Pamela torneranno in studio per raccontare la crisi che stanno vivendo da un po' di tempo, un momento difficile in cui non riescono a capirsi e ad accettarsi anche nei loro difetti.

Il cavaliere Sposito dirà anche di essere pronto ad interrompere la relazione che ha iniziato solo pochi mesi fa, e questo non farà piacere alla compagna.

Ad evitare la rottura, però, ci penserà la padrona di casa facendo ragionar entrambi gli ospiti sul sentimento che provano e su quanto siano poco importanti le problematiche che li hanno allontanati di recente.

La presentatrice del dating-show, dunque, riuscirà a mettere pace tra i piccioncini dopo un lungo confronto a centro studio.

Attesa per i nuovi spoiler di U&D

Alessandro e Pamela si sono fidanzati pochi mesi fa negli studi di U&D e dopo una frequentazione altalenante: inizialmente, infatti, il cavaliere ha conosciuto più dame contemporaneamente (tra le quali anche Gemma e Paola) e solo dopo le "pressioni" degli opinionisti ha scelto di approfondire solo con una di loro.

La coppia, però, è già tornata agli Elios per raccontare di una profonda crisi e di una serie di incomprensioni che sono emerse giorno dopo giorno, divergenze caratteriali che il napoletano fatica ad accettare e a superare.

La pace che Maria De Filippi è riuscita a mettere tra i due domenica scorsa, però, potrebbe non essere definitiva.

Il 7 e l'8 aprile, infatti, ci saranno due nuove registrazioni del dating-show e le anticipazioni chiariranno cosa è accaduto nell'ultima settimana tra i piccioncini ma anche tra gli altri protagonisti del Trono Over che si stanno conoscendo di recente.

La curiosità del pubblico è anche per quello che è successo a Nicole dopo le ultime riprese: la tronista è indecisa tra tre corteggiatori e i continui interventi di Roberta non la stanno aiutando a schiarirsi le idee.

Ancora poco incisivo, invece, è il trono di Luca Daffré: il giovane non si è legato a nessuna delle sue spasimanti e questo potrebbe essere un problema in vista della scelta che sarà chiamato a fare prima della fine della stagione.