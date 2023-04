Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti fan di Uomini e donne nelle ultime ore, ovvero da quando il napoletano ha fatto sapere di essere in ospedale per accertamenti. Se il cavaliere del Trono Over ha rassicurato i follower raccontando del suo "cuore ballerino", la parrucchiera di Brescia non si è espressa in merito al problema del compagno. In rete quindi qualcuno ipotizza una possibile crisi in corso nella coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre in tv è stato trasmesso l'ennesimo sconto fra Roberta e Nicole a Uomini e Donne, sui social network si sta facendo largo l'ipotesi che un'amatissima coppia nata nel programma potrebbe essere in crisi.

Al rientro da un romantico viaggio a Parigi per il 40° compleanno di Ida, di lei e Alessandro si sono perse le tracce in rete: sono giorni, infatti, che i due non si fanno vedere insieme e soprattutto che non si scambiano romantiche dediche su Instagram.

Nelle ultime 24 ore, poi, Vicinanza ha informato i suoi follower di essere al Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Dopo che il napoletano ha condiviso quest'informazione sul web, in tanti si aspettava che Platano si esponesse per supportare il compagno anche a distanza, ma per il momento ciò non è avvenuto.

Le teorie di chi guarda Uomini e Donne

"Grazie per esservi preoccupati per me, mi sono ripreso. Ho trascorso una giornata in ospedale, ho fatto le analisi e diciamo che ho il cuore un po' ballerino", ha fatto sapere Alessandro nel video che ha postato stamattina su Instagram.

Il cavaliere di Uomini e Donne, dunque, ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, ma non ha fatto alcun accenno alla fidanzata e al suo mancato sostegno pubblico: Ida, infatti, non ha ancora postato nulla in merito e nelle ultime ore ha preferito condividere sul suo account immagini del suo salone di parrucchieri.

Le voci di una possibile crisi in corso tra i protagonisti del recente passato del dating-show, dunque, si fanno sempre più insistenti e per ora i diretti interessati non le hanno né confermate e né smentite.

Alcuni giorni fa, inoltre, Platano ha pubblicato sul suo profilo la seguente riflessione sull'amore: "Quando un uomo ti desidera e ti vuole realmente con sé, mette da parte tutto il mondo. Non esistono paure, scuse, problemi, chilometri, difficoltà. Se si desidera veramente qualcosa, non si ha tempo per le scuse".

Al momento né Ida né Alessandro si sono esposti per commentare le voci che li vorrebbero in crisi, ma i fan di Uomini e Donne non escludano che possano farlo nel corso del weekend che è appena iniziato.