Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda fino all'8 maggio rivelano che Marina, profondamente delusa dalle azioni di Roberto, prenderà una decisione molto dolorosa sulla sua relazione.

Nel frattempo Franco e Angela sembreranno riavvicinarsi, ma una notizia inaspettata metterà in ansia quest'ultima.

In una storyline, dai toni decisamente più leggeri Guido, Bice, Sergio e Mariella si appresteranno a partire per la crociera, ma Sasà si sentirà escluso.

Un posto al sole, anticipazioni all'8 maggio: Ferri e Marina vicini alla rottura

Il diabolico piano di Lara (Chiara Conti) avrà "successo" e tutto andrà come previsto dalla donna.

Le anticipazioni rivelano infatti che le condizioni di salute di Tommaso peggioreranno spingendo Ferri a tornare da lei. L'uomo, fortemente preoccupato per il piccolo Tommy, deciderà di partire assieme alla sua ex per poter fare esaminare il neonato da altri medici.

Tale iniziativa potrebbe mettere a serio rischio il piano di Martinelli ma, a quanto pare, non accadrà nulla di tutto questo. Le trame rivelano infatti che Roberto si riavvicinerà a Lara. Nel frattempo Marina, seppur lontana dalla tremenda verità, inizierà a sospettare che Lara voglia sfruttare la situazione per tornare con Ferri.

L'imprenditrice Giordano riuscirà ad ascoltare un audio molto compromettente che contiene una conversazione tra Lara e Roberto.

Non viene chiarito il contenuto di questo vocale ma Marina ne resterà profondamente delusa al punto da prendere una decisione molto sofferta.

Un nuovo dramma per Franco e Angela

Non è decisamente un buon momento per Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo). La crisi tra i due si farà sempre più profonda ed un particolare evento finirà per far precipitare la situazione.

Le anticipazioni rivelano infatti che Boschi ascolterà, per puro caso, sua moglie mentre parla male di lui con Viola (Ilenia Lazzarin).

In seguito però la storica coppia riuscirà a chiarirsi ed i due sembreranno aver ritrovato la perduta armonia, l'imprevisto però sarà dietro l'angolo. Una nuova preoccupazione infatti assalirà Angela, anche se non viene chiarito cosa accadrà.

Un posto al sole, puntate fino all'8 maggio: Salvatore deluso da Mariella

Mariella (Antonella Prisco) seguirà i consigli di Bice (Lara Sansone) e sfrutterà il senso di colpa di Guido (Germano Bellavia) per costringerlo ad accettare di andare in crociera. Quest'ultimo però sarà particolarmente preoccupato all'idea di dover interagire nuovamente con Massaro (Francesco Procopio). In ogni caso, nonostante i presupposti non siano dei migliori i quattro si appresteranno a partire tuttavia qualcuno si sentirà escluso.

Le anticipazioni rivelano infatti che Salvatore (Cosimo Alberti), non essendo stato invitato, si sentirà tradito dalla sua migliore amica Mariella.